Evento gratuito aborda inovação, diversidade e empreendedorismo no Brasil

O evento Twilio Engage Everywhere — abraçando a inovação e diversidade em seu negócio, organizado pela Twilio, empresa líder global em comunicação em nuvem, terá uma nova edição, que acontecerá de forma online e gratuita no próximo dia 8. Como painel principal do evento, Suzana Oliveira, líder de vendas para o segmento Growth da Twilio no Brasil, irá entrevistar Camila Farani, eleita pela Bloomberg Línea como uma das pessoas mais influentes da América Latina e única mulher presente em todas as temporadas do Shark Tank Brasil, sobre inovação, diversidade e empreendedorismo no Brasil.

Será possível acompanhar o evento em um portal próprio, já que ele será pré-gravado e terá em torno de uma hora e meia de duração. Para se inscrever e para mais informações, acesse o link.

A região de Latam vem se tornando um dos hotspots reconhecidos mundialmente no quesito do empreendedorismo. Só nos últimos cinco anos, o financiamento em estágio final da região aumentou cinco vezes (de 2015 a 2020), e o Brasil não é uma exceção a esse crescimento. O país foi considerado o número um em desempenho dentro desse ecossistema, e hoje é líder em inovação na região Latam. Os dados são da Global Startup.

“As empresas têm total capacidade de continuar a liderar essa tendência na região, sobretudo adicionando mais diversidade ao cenário”, afirma Suzana Oliveira, que tem 20 anos de experiência em diferentes setores de tecnologia, um vasto domínio em liderança de equipes multinacionais de vendas e desenvolvimento de negócios em toda a América Latina, além de ser porta-voz sobre os temas de desenvolvimento de carreira, mentoring, vendas, canais, cloud, software, serviços e soluções de hardware.

Como o foco do evento é inovação, diversidade e empreendedorismo, foi convidada para uma entrevista, a duas vezes jurada do Shark Tank Brasil, Camila Farani, considerada uma das dez melhores referências em inovação no País. A empresária foi vencedora do prêmio “Best Startup Investor” em 2018, premiada duas vezes como melhor investidora anjo no Startup Awards, também é considerada a quinta maior voz do LinkedIn e é sócia fundadora da G2 Capital, uma butique de investimentos empresariais de tecnologia das startups. Em 2014, cofundou o Mulheres Investidoras Anjo e a G2W, com intuito de incentivar mulheres a entrarem no mundo dos negócios como empreendedoras. Fundadora do Ela Vence - Plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino. É advogada, com pós-graduação em marketing e especialização em empreendedorismo e inovação por Stanford e MIT. Suas empresas movimentam mais de 1,5 bilhões de reais por ano.

O evento pretende abordar:

Como a inovação desempenha um papel importante dentro das organizações, permitindo que empresas e startups tenham sucesso e façam a diferença;

Quais os desafios que as empresas brasileiras enfrentam hoje em torno da inovação;

O que o Brasil precisa fazer para manter a liderança no espaço de inovação e empreendedorismo nos próximos anos.

“Nós acreditamos que, para alcançar nossos objetivos, precisamos de um conjunto de vozes diversificadas. Os participantes sairão sentindo-se informados e equipados para impulsionar a inovação dentro de suas organizações e continuar a expandir seus negócios, sempre aliando a diversidade às suas abordagens”, diz Raul Rincon, vice-presidente Latam da Twilio.

