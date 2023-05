Missão da CNI na Alemanha deve movimentar mais de R$ 265 milhões em 2023

A missão prospectiva da CNI à Feira de Hannover, na Alemanha, prevê movimentar mais de US$ 53 milhões (cerca de R$ 265 milhões) em projetos com hidrogênio verde, energias renováveis, engenharia elétrica, metalurgia, química, tecnologia e automação nos próximos 12 meses. Maior feira de tecnologia industrial do mundo, o evento antecipa tendências e tem se voltado, cada vez mais, para a apresentação de tecnologias e inovações para a transição energética, com iniciativas voltadas ao uso mais eficiente de recursos e ao desenvolvimento de novas fontes, como o hidrogênio.

Quais os resultados da maior feira de tecnologia industrial do mundo?

Realizada em abril, a iniciativa foi a primeira missão internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de 2023 e conduziu empresários brasileiros para conhecer tendências e conhecer centros de referência, na Alemanha, como Airbus, Mercedes-Benz e Instituto Fraunhofer. O grupo foi composto por 165 representantes de empresas, de entidades da indústria e de institutos de pesquisa de 19 unidades da Federação.

Na feira, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) ainda lançou a Chamada Bilateral Brasil-Alemanha. A parceria com a Federação Alemã de Associações de Pesquisa Industrial (AIF) tem como objetivo desenvolver tecnologias destinadas à produção de hidrogênio verde. O financiamento será de aproximadamente R$ 21 milhões.

Interessados já podem enviar propostas pela Plataforma Inovação para a Indústria, na categoria missão industrial. Até dez propostas serão selecionadas envolvendo Pequenas e Médias Empresas (PMEs), startups e organizações de pesquisa e tecnologia nos dois países.

