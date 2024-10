Americanas convoca assembleia para votar ação judicial contra ex-executivos por fraude

A Americanas anunciou nesta quinta-feira, 31, que realizará uma assembleia-geral extraordinária no dia 11 de dezembro, em que acionistas decidirão sobre a abertura de processos judiciais contra ex-executivos acusados de participação no esquema de fraude contábil bilionária revelado em janeiro do ano passado. A medida foi aprovada pela diretoria e pelo Conselho de Administração da varejista.

A decisão ocorre após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concluir a primeira fase das investigações sobre o caso, acusando oito ex-gestores da Americanas de insider trading, ou seja, uso de informações privilegiadas para benefício próprio.

O prejuízo gerado à companhia é estimado em R$ 25,7 bilhões, e a empresa busca agora responsabilização civil dos envolvidos.

Entre os acusados pela CVM estão quatro ex-diretores estatutários, incluindo o ex-CEO Miguel Gutierrez e a ex-chefe da operação digital Anna Christina Ramos Saicali, além dos diretores Márcio Cruz Meirelles e José Timótheo de Barros.

A assembleia discutirá ainda a aprovação de contas e alterações no estatuto da companhia.

Acusações e investigações em andamento

A fraude, revelada em 2023 durante a rápida passagem de Sergio Rial como CEO, resultou na recuperação judicial da Americanas e em uma série de investigações, incluindo a Operação Disclosure, conduzida pela Polícia Federal. Apesar de investigados, os ex-executivos ainda não foram formalmente indiciados pela PF.

Em comunicado, a Americanas informou que as evidências colhidas pelo comitê independente criado para apurar o caso confirmam as descobertas das autoridades. A empresa ainda se declarou "a maior interessada" no esclarecimento do caso e afirmou que busca ressarcimento pelos danos financeiros e de imagem causados pelo esquema.