Lembra do Casal Unibanco? Esta é a homenagem deles ao publicitário Washington Olivetto

Washington Olivetto, publicitário renomado, faleceu no dia 13 de outubro de 2024, aos 73 anos. Seguindo a partida, o mundo da publicidade aplaudiu, homenageou e relembrou o trabalho do profissional que fez história na área.

Olivetto criou campanhas como Democracia Corinthiana e personagens do garoto Bombril. No seu trabalho com o Unibanco, agora Itaú Unibanco, ele desenvolveu extensamente o que hoje muitos chamam de storytelling publicitário.

O Casal Unibanco foi ícone da publicidade entre os anos oitenta e noventa. Como homenagem, o Itaú Unibanco, com André Luis e Drica Moraes, e a Africa Creative criaram um filme que relembra e celebra o legado do publicitário.

Confira, a seguir, o vídeo e o manifesto escrito por eles.

Manifesto: O futuro é feito de Washington Olivetto

Se a publicidade brasileira conquista o mundo hoje, é porque foi construída por mentes brilhantes que redefiniram o que é criar. Uma dessas mentes é um homem que transcende gerações e crava seu lugar na história: Washington Olivetto.

Um novo patamar foi atingido quando a televisão se transformou em uma poderosa vitrine de comunicação. Em 1972, a TV passou de preto e branco para colorida e, no auge dos anos 80 e 90, surgiu uma dupla inesquecível que não vendia produtos, mas tocava os corações dos brasileiros: o Casal Unibanco, criação de Olivetto. Mais do que comerciais, o casal representava um verdadeiro diálogo com as famílias brasileiras. Cada interação era um reflexo de nós mesmos, com uma narrativa singular, emocional e próxima do público da época.

Essa obra-prima não apenas fortaleceu a marca Unibanco, mas também redefiniu a maneira como o setor se comunica com o público até hoje. O Itaú Unibanco sempre acreditou no poder da publicidade e, por isso, manteve esse legado vivo, influenciando a forma como constrói vínculos genuínos e duradouros com seus clientes.

"Washington Olivetto nos mostrou que a comunicação não é apenas uma ferramenta de vendas, mas uma ponte emocional entre marcas e pessoas. Ele deu alma à publicidade, provando que é possível tocar corações ao contar uma história. No Itaú, seguimos esse legado de criar conexões verdadeiras, de falar com o público como quem fala com a família. Olivetto transformou o jeito como nos comunicamos com o Brasil. Seu impacto não é apenas histórico, é eterno.”, Eduardo Tracanella, CMO do Itaú Unibanco.

Para o Itaú Unibanco, a publicidade sempre foi uma força estratégica, capaz de construir marcas sólidas e autênticas, como o Casal Unibanco provou. Washington Olivetto não criou apenas comerciais, ele escreveu histórias que se tornaram parte da nossa memória afetiva e moldaram o que entendemos por publicidade.

Ele mostrou que o poder de uma campanha está em sua capacidade de ser atemporal, de transcender gerações sem perder sua essência. O futuro se constrói com o passado, e toda a força da publicidade atual só é possível porque foi pavimentada por gigantes da indústria criativa como Olivetto.

“O Casal Unibanco ganhou uma dimensão que transcendia a propaganda, assim como vários personagens que o Washington criava para a publicidade. O público tinha uma relação com aqueles personagens assim como eles têm com personagens de novela, séries, filmes… Dessas pessoas que entram na casa da gente todo dia pela telinha. Então as pessoas eram muito engraçadas, mandavam eu gastar menos e ser mais econômica, porque a personagem era mais gastadeira, enquanto o personagem do João era mais tímido. A gente ouvia muita coisa na rua como se a gente fosse da família mesmo”, Drica Moraes, ‘Renata’ do Casal Unibanco.

“Ser parte do Casal Unibanco foi algo muito especial. Na época, não imaginávamos a dimensão que aquilo tomaria, mas a forma como as pessoas nos recebia nas ruas, como se fôssemos parte de suas famílias, foi surpreendente. Washington Olivetto conseguiu criar uma conexão única entre nós e o público, algo que ultrapassa a publicidade. É um privilégio fazer parte de uma campanha que, até hoje, é lembrada com tanto carinho”, João Camargo, ‘André Luis’ do Casal Unibanco. Obrigado, Washington.

Assim como o Casal Unibanco, você é para sempre. Por tudo isso, deixamos aqui nossa homenagem.

