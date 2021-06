Estoque de escritórios de alto padrão de SP duplicou em dez anos

Por Bússola

O estoque de edifícios de escritórios de alto padrão na cidade de São Paulo que, há dez anos era de 2,1 milhões de metros quadrados, totaliza hoje uma área de 4,9 milhões de metros quadrados. Em relação ao número de empreendimentos, a quantidade também dobrou: de 145 torres, em 2011, para 289, em 2021. Os dados são da consultoria imobiliária Newmark.

“Nesses últimos dez anos, o mercado corporativo de alto padrão registrou um crescimento médio de cerca de 10% ao ano”, afirma Mariana Hanania, diretora de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Newmark.

O estoque na região da avenida Dr. Chucri Zaidan, que reúne o maior volume de metros quadrados do mercado na capital, por exemplo, partiu de 15,5 mil m2 em 1996, com a Torre I do complexo Market Place, para 130 mil m², em 2011, e hoje totaliza 806,8 mil m2, distribuídos em 28 torres.

“Foi a região de mais rápido crescimento, cerca de 22,5% ao ano”, afirma Mariana. Segundo a diretora da Newmark, Alphaville e Berrini, a segunda e a terceira regiões em termos de estoque, tiveram crescimento médio de 8% e 7% ao ano, respectivamente, de 2011 para cá.

