Esta empresa vai faturar R$ 4 mi com relógio de ponto digital

Hoje em dia, “bater o ponto” parece uma frase esquisita. Na era digital, o relógio de ponto virou aplicativo, e tem empresa ganhando muito dinheiro com o desenvolvimento dessas ferramentas.

É o caso da Apponte.me, startup que fatura acima de R$ 1 milhão desde 2021 e planeja resultado de R$ 4 milhões até o final de 2025.

A empresa também planeja expandir atuação para Europa. A startup tem operação em todo território nacional e clientes em países como EUA, Portugal e Canadá, abrangendo mais de 10 mil CNPJs e 235 mil pessoas na plataforma.

O diferencial na solução da Apponte.me

A startup se destaca por oferecer um produto que reduz significativamente os custos com a implantação de um sistema de gestão de ponto que combina facilidade de uso com um investimento acessível.

A solução permite que as companhias de todos os portes, especialmente aquelas que não contam com um RH ou departamento pessoal estruturado, se modernizem sem grandes gastos com infraestrutura e de maneira segura.

Como funciona?

De acordo com Daniel Godoy, CEO do Apponte.me, a implantação desse sistema ocorre por meio da substituição dos relógios de ponto tradicionais por tablets, o que resulta na redução significativa dos custos.

“Um tablet custa menos de 15% do que um equipamento biométrico tradicional e não exige manutenção especializada. Ele funciona com Wi-Fi ou offline, sincronizando conforme necessário, permitindo que o colaborador marque o ponto de qualquer lugar. Além disso, empresas com diversas filiais podem fornecer um tablet para cada unidade, garantindo que todas as informações sejam centralizadas em tempo real”, explica.

Godoy ainda reforça que o ritmo de crescimento da empresa em 2024 está acelerado e que mais da metade das metas está voltada para a inclusão e expansão de novos produtos.

“Além da oferta de diversos produtos, como vale-refeição, vale-transporte, roteirização, entre outros benefícios com as mesmas condições de grandes empresas, o Apponte.me está comprometido em se estabelecer como referência em soluções acessíveis, eficientes e seguras para os nossos clientes”.

