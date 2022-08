Espanhola BusUp e Corinthians criam “Expresso” até Arena em Itaquera

A BusUp, empresa de tecnologia em gestão de fretamento corporativo, e o Corinthians acabam de anunciar que se uniram para oferecer um serviço pioneiro destinado aos torcedores do time paulista: o Expresso Corinthians, que fará trajeto até a Neo Química Arena, nos dias de jogos do time. O serviço começa a funcionar no próximo sábado, 13 de agosto, para partida entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

O serviço vai atender inicialmente alguns pontos estratégicos, mas a BusUp prevê expandir as rotas. Os torcedores interessados em garantir lugar no ônibus já podem adquirir os bilhetes, que darão direito à ida e à volta, pelo site. A BusUp também está disponibilizando um canal de Atendimento ao Cliente pelo e-mail eventos@busup.com e pelo WhatsApp (11) 91358-2620.

O anúncio vem um mês depois de a empresa e o clube comunicarem oficialmente que se juntaram para a BusUp oferecer um ônibus personalizado para o deslocamento do time feminino, As Brabas.

“Os torcedores terão conforto, segurança e tranquilidade para poder curtir o evento sem se preocupar com questões como trânsito e estacionamento”, o cofundador e presidente Latam da BusUp, Danilo Tamelini.

“Esperamos em breve ver mais linhas circulando em dias de jogos e também anunciar benefícios e descontos para os membros do Fiel Torcedor”, afirma José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

Os bilhetes custarão entre R$ 70 e R$ 80, ida e volta, de acordo com demanda e rota.

