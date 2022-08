Jogos de futebol hoje, terça-feira, 9; onde assistir ao vivo e horários

Primeiro classificado para a semifinal da Copa Libertadores, decisões da Sul-Americana e rodada do Brasileirão Série B são destaques da terça-feira de futebol.

O grande jogo do dia será o confronto entre Flamengo e Corinthians pelas quartas final da Libertadores. O primeiro jogo em São Paulo foi 2 a 0 para os cariocas, com direito a golaço do Arrascaeta. Para avançar, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença. Caso o placar do jogo da ida seja repetido com vitória para o Corinthians, a partida irá para os pênaltis. A classificação do time paulista só acontece por uma vitória por três gols de diferença.

Outro jogo que tem brasileiro em competição continental é o confronto entre Atlético-GO e Nacional, do atacante uruguaio Luis Suarez. No jogo de dia os goianos venceram por 1 a 0. Um empate classifica os brasileiros.

Na Série B, os times do topo da tabela entram em campo. Em contagem regressiva para subir de divisão, o líder Cruzeiro visita o Londrina. O Grêmio na terceira posição com 40 pontos recebe o Operário-PR, que está próximo da zona de rebaixamento. Já o Vasco, que abre a zona de classificação, encara a Ponte Preta que tá no meio da tabela.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Libertadores

21h30 - Flamengo x Corinthians - SBT e Conmebol TV

Copa Sul-Americana

19h15 - Atlético-GO x Nacional-URU - Conmebol TV

- Conmebol TV 21h30 - Independiente Del Valle x Deportivo Táchira - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - Grêmio x Operário-PR - Premiere

- Premiere 19h - Ituano x Sport - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 20h30 - CSA x Brusque - Premiere

- Premiere 20h30 - Ponte Preta x Vasco - Premiere

- Premiere 21h - Londrina x Cruzeiro - Premiere

- Premiere 21h30 - Sampaio Corrêa x Bahia - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 21h30 - Tombense-MG x Vila Nova - Premiere

