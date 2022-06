Esmaltec avança no market share e lança novos produtos em 2022

Líder no mercado de fogões e bebedouros por marca, com capacidade de produzir mais de 300 mil eletrodomésticos por mês, a Esmaltec fechou o primeiro trimestre de 2022 com quase quatro pontos a mais no market share na categoria de fogões em relação a 2021 e pretende continuar crescendo. Embora distribua em todo o país e em outros 30 países, a marca tem seu foco principal nos mercados do Norte e Nordeste do Brasil.

A companhia, parte do Grupo Edson Queiroz, está otimista com os resultados alcançados nos últimos anos, apesar dos impactos da pandemia e do cenário macroeconômico menos favorável para a compra de bens duráveis. “Para a Esmaltec, 2021 foi um bom ano, apesar do cenário desafiador que atravessamos desde o início da pandemia”, diz Marcelo Campos, diretor superintendente da Esmaltec, em entrevista à Bússola.

Bússola: Como estão sendo esses últimos dois anos para a empresa?

Marcelo Campos: Podemos dizer que 2021 foi um bom ano, apesar do cenário desafiador que temos atravessado desde o início da pandemia. No ano passado, passamos por uma desaceleração da demanda no país. Tivemos três trimestres muito bons, porém com uma queda acentuada no último tri. Ainda assim, fechamos o ano com resultado positivo.

Sobre 2022, apesar do primeiro trimestre ainda apresentar uma retração, estamos otimistas. Vivemos um momento positivo para a companhia com um portfólio adequado às necessidades dos nossos consumidores, tanto que aumentamos nossa participação no mercado no primeiro trimestre de 2022 com mais 3,8 pontos percentuais em fogões, consolidando nossa liderança.

Bússola: Quais são as apostas da marca para se diferenciar no mercado?

Marcelo Campos: O mercado lida hoje com uma desconfiança do consumidor, que enfrenta juros muito elevados, falta de crédito e desemprego. Em virtude desse cenário, nosso objetivo é oferecer um produto de consumo durável com um preço acessível. Trabalhamos isso muito bem, e estamos obtendo resultados com essa estratégia.

No segundo semestre de 2022, queremos reforçar nosso posicionamento no mercado. Estamos com projetos de lançar novos produtos durante o período e estamos bem otimistas.

Vamos atuar também para atender à demanda de produtos de maior giro no varejo. Apostamos na melhora do cenário econômico com os incentivos, como a redução do IPI que vem ajudando a fomentar a economia, e com isso vemos uma grande oportunidade também no último trimestre do ano, com a Black Friday.

A Esmaltec é responsável pela produção de modelos acessíveis nas principais categorias de linha branca e estamos prontos para oferecer eletrodomésticos a preços competitivos direcionais e acessíveis.

Bússola: Que produtos seriam esses?

Marcelo Campos: Em 2022, estamos trabalhando com lançamentos exclusivos. Um deles é o Gelágua com espaço refrigerado, o único bebedouro do Brasil com funções de água quente, gelada e com um compartimento interno refrigerado, para conservar bebidas, frutas e pequenos alimentos.

Complementamos também nossa linha de produtos de embutir com um forno elétrico gourmet com capacidade de 71 litros, vidro triplo e botões em alumínio, que promete agilidade e potência no preparo das refeições.

Finalizamos os lançamentos com um fogão com duplo forno que permite o preparo de duas receitas simultaneamente, além de contar com a função autolimpante, que faz a autolimpeza do eletro enquanto está em uso.

