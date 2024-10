ENGIE leva energia renovável a aeroportos podendo reduzir 76 mil toneladas de emissões ao ano

A partir de agora, os aviões no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, utilizarão energia renovável nas operações em solo, enquanto estiverem estacionados.

A solução é fornecida pela ENGIE, empresa de energia que acaba de assinar contrato com a GRU Airport, concessionária do aeroporto de Guarulhos, o maior e mais movimentado do país.

O acordo faz parte da estratégia da ENGIE, que tem o objetivo de acelerar a transição energética no Brasil.

Somadas e concluídas todas as operações semelhantes, a companhia estima reduzir até 76 mil toneladas de emissões de carbono por ano.

Descarbonização nos aeroportos brasileiros

A empresa fornece eletricidade e ar-condicionado aos aviões estacionados. A solução substitui equipamentos movidos a combustível fóssil.

A tecnologia proporciona a redução do consumo de querosene de aviação e, consequentemente, o custo operacional das empresas aéreas.

Em Brasília, onde o serviço foi implementado há cinco anos, as 22 pontes de embarque com equipamentos já instalados geram anualmente uma redução de emissões de carbono de aproximadamente 15 mil toneladas.

Em 2025 o projeto será ampliado em 4 pontes adicionais, totalizando 26 pontes atendidas pela solução da ENGIE, cobrindo 100% das pontes de embarque de voos domésticos.

No aeroporto de Guarulhos, o diretor de Soluções para Cidades da ENGIE, Marcus Cunha, calcula que essa redução poderá atingir uma quantidade três vezes maior.

“A ENGIE é a primeira empresa a prestar este tipo de serviço no Brasil. Uma iniciativa totalmente alinhada à estratégia do grupo de ser líder em soluções de descarbonização”, conclui Cunha.

