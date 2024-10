Voo da United Airlines realiza pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tom Jobim no Galeão De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o código 7700, indica que a aeronave está enfrentando dificuldades e requer assistência imediata

Pouso de emergência foi realizado no Aeroporto do Galeão (Divulgação/Divulgação)