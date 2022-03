Empresa norte-americana entra para o grupo italiano Antares Vision

A rfxcel, empresa norte-americana de soluções para supply chain e rastreabilidade, passa a fazer parte do grupo italiano Antares Vision, provedor de soluções para gestão de dados nos setores de saúde e alimentos e bebidas. A aquisição está estimada em cerca de US$ 120 milhões.

O acordo permite alavancar recursos para as plataformas de cloud computing da rfxcel, cujos softwares possibilitam o monitoramento automatizado da cadeia de suprimentos. Além disso, auxilia empresas do mercado farmacêutico no processo de adequação ao novo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM), que contempla a rastreabilidade e serialização de remédios de prescrição e entra em vigor no Brasil em abril de 2022.

Fundada em 2003 e com sede no estado de Nevada (EUA), a rfxcel mantém escritórios na América Latina, Ásia-Pacífico, Grã-Bretanha, Oriente Médio, Rússia e União Europeia. Atua no Brasil desde 2018 e, no ano passado, assinou um contrato de cinco anos com a Hypera Pharma, justamente para adaptação ao SNCM.

Segundo Glenn Abood, presidente e fundador da rfxcel, a integração das capacidades das empresas permitirá entrar em novos mercados. “A Antares Vision nos ajudará a acelerar os planos de oferecer aos clientes uma solução completa de rastreamento ponta a ponta”, diz.

Para o CEO da Antares Vision, Emidio Zorzella, “a combinação dessas tecnologias com a nossa solução de Track & Trace Antares Vision aumentará significativamente o valor para nossos clientes, acelerando suas transições para cadeias de suprimentos mais digitais e sustentáveis, com total transparência e visibilidade”.

Como funciona

À medida que as matérias-primas e os bens são transportados de um lugar para outro, a rfxcel utiliza seu sistema de monitoramento para acompanhar esse processo online e de ponta a ponta — da saída da planta até o local de entrega, seja em um centro de distribuição ou no próprio varejo. A solução contribui para diminuir riscos de falsificações e problemas com falta de estoque e ruptura, garantindo que os insumos e produtos estejam na fábrica quando a indústria realmente necessitar.

Com isso, a indústria também passa a ter um controle mais pleno das informações sobre a fornecedora do insumo e a origem das suas matérias-primas. O processo, inclusive, proporciona mais confiança por parte dos consumidores, que terão acesso a toda a rota percorrida pelo produto.

AVG

A Antares Vision Group (AVG) planeja incrementar sua atuação no mercado latino-americano. Segundo Rafael Latorre, gerente geral da AVG para a América Latina, com a incorporação recente das empresas rxfcel e T2 Software, o grupo passou a deter um portfólio de serviços mais amplo e sólido, que inclui todas as etapas de implantações de monitoramento, serialização e rastreabilidade para a cadeia de suprimentos.

O leque de serviços oferecidos pelas equipes da AVG engloba todos os níveis operacionais, desde a fabricação e embalagem até a última milha da cadeia de suprimentos. “Com o know-how à disposição e equipes integradas, clientes de qualquer atividade encontram um portfólio de soluções completas e sob medida, inclusive para necessidades especificas”, afirma Latorre.

