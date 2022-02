DP6 aposta no mercado internacional e prevê faturar R$ 136 milhões

Por Márcio de Freitas*

A consultoria DP6 começou sua expansão internacional de operação, projetando faturar R$ 130 milhões em 2022 — 71% acima de 2021. Na nova fase, o sócio André Folli passa a ser diretor de Operações Globais, enquanto Luiza Shahini, que era diretora de vendas, assume a diretoria de Growth. América do Norte será o foco de atuação internacional da empresa, que foi adquirida no fim do ano passado pelo Brantech Group. Além disso, há previsão de projetos da consultoria de martech na Europa e na região Ásia-Pacífico junto à 55, empresa irmã no grupo. Até o fim do ano, a DP6 prevê dobrar o número de colaboradores — somando cerca de 400 profissionais de dados trabalhando remotamente, com a abertura de novos programas de talentos focados na diversidade.

Crédito

O mercado brasileiro de crédito alcançou R$ 2,6 trilhões no segundo semestre de 2021, registrando um crescimento de quase 20%, segundo pesquisa do Instituto Propague realizada em parceria com o time de serviços financeiros Stone. As concessões, por sua vez, aumentaram 14%.

A forte ampliação do mercado aconteceu mesmo em modalidades historicamente consideradas de alto risco, como cartão de crédito parcelado e crédito pessoal não consignado que apresentaram, no comparativo anual com nov/20, taxas de crescimento próximas a 40%. No setor de crédito com destinação específica, destacam-se principalmente as modalidades ligadas ao microcrédito que, mesmo apresentando uma queda na taxa de crescimento entre outubro de 2020 e novembro de 2021, ainda se encontram em patamares de crescimento anual de concessão bastante elevados, com valores consistentemente superiores a 30% de crescimento anual desde junho de 2021.

Rodrik

Um dos grandes nomes da economia mundial, o professor de Harvard Dani Rodrik será um dos destaques do 9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. O vencedor do Prêmio Princesa de Astúrias de Ciências Sociais falará sobre políticas de inovação e a melhora da qualidade de vida a partir do emprego. Ph.D. em economia, Rodrik será o maior destaque entre os participantes do evento. Ele foi incluído nas listas dos 50 melhores pensadores do mundo da revista Prospect (2019) e dos 50 principais da revista Politico (2017). Promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Sebrae, o Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria será nos dias 9 e 10 de março em São Paulo, com formato híbrido. Mil convidados e palestrantes participarão presencialmente e até 15 mil pessoas poderão acompanhar a programação pela plataforma online.

Inclusão

A Nestlé Brasil está entre os convidados da Zero Project Conference 2022, um dos mais importantes eventos do mundo sobre inclusão e acessibilidade, que será transmitido de forma online diretamente da sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Viena, Áustria, entre hoje e sexta-feira, 25. O evento reunirá representantes de mais de 30 países para discutir soluções inovadoras e eficazes em direitos de pessoas com deficiência. A Nestlé Brasil fará parte do fórum Champions in Accessibility (Campeões em Acessibilidade), que reunirá empresas compartilhando desafios e lições aprendidas na implantação de programas globais de acessibilidade e inclusão.

Favela buzzness

CEO da Favela Holding, Celso Athayde lança a primeira edição da Expo Favela — evento que será a ponte de oportunidades entre empreendedores das favelas e investidores. O encontro acontece nos dias 15, 16 e 17 de abril, no World Trade Center — conhecido como WTC, com palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, apresentação de startups, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles e muito mais.

Inovação

A iD\TBWA inicia 2022 com um novo posicionamento no mercado: combinar inovação e dados para desenvolver plataformas de crescimento, desde a definição da proposta de valor, passando por desenvolver a jornada de experiência até a gestão do funil de vendas das marcas. A materialização dessa mudança se dá a partir do lançamento da iDx, uma nova unidade de negócios conectada ao ecossistema de startups, que atuará como laboratório de inovação, com foco em design de experiência.

Lives

A BHub, primeira empresa de tecnologia no Brasil a oferecer soluções de Gestão Por Assinatura, coloca no ar o Morning Call BHub. Em lives diárias de 15 minutos, Jorge Vargas Neto, fundador e CEO da startup, e Rodrigo Casagrande, Community Manager, vão dividir os desafios, as dicas e as informações mais importantes para o empreendedor brasileiro. As lives serão às 8h48, no perfil da BHub no Instagram.

Selo RA1000

A Cloudwalk acaba de conquistar o Selo RA1000. Concedida pelo Reclame Aqui, a iniciativa busca destacar empresas que demonstram compromisso como consumidor no pós-venda, elevando o grau de confiança em sua marca, produtos e/ou serviços. A escolha é feita a partir de critérios que levam em consideração nota dada por clientes em avaliações, índice de resposta e solução, entre outros. Esta é a primeira vez que a fintech conquista o RA1000.

Aegea

O Hub ODS Amazonas, o primeiro da Região Norte, tem o Instituto Soka como parceiro e a Águas de Manaus, concessionária do grupo Aegea, como apoiadora. A iniciativa visa regionalizar as ações do Pacto Global da ONU, do qual a companhia é signatária. A ideia é engajar outras empresas e organizações em prol do desenvolvimento do Amazonas. Em Manaus, a Aegea prevê R$ 1 bilhão em investimentos para os próximos cinco anos. As ações visam contribuir com os avanços e o potencial da região, rica em biodiversidade, cultura e forte polo industrial.

Crédito

A 123Qred, fintech que ajuda pequenas e médias empresas a crescerem e se desenvolverem por meio da oferta de crédito, com um modelo de pagamentos mensais fixos, auxiliando na previsibilidade do fluxo de caixa das PMEs. Cada pedido é analisado em separado. A operação é calculada por algoritmos. Segundo dados da empresa, no último trimestre de 2021, houve um aumento de 72% de empréstimos concedidos, principalmente para empresas do setor de comércio e serviços, e que tinham a intenção de investir no seu negócio. Deste aumento, 25% foram para bares e restaurantes, e 15% para lojas e confecções.

Carrefour autônomo

O Carrefour iniciou o ano operando com 14 lojas autônomas. Cada uma das lojas varia de 15 a 50 metros quadrados e algumas lojas têm conceito de construção modular que é similar a um container, mas é um modelo sustentável. Para dar início a jornada de consumo nas lojas autônomas, o cliente precisa ter instalado em seu celular o aplicativo Meu Carrefour e utilizar a tecnologia Scan & Go para acessar o espaço, consultar os preços dos produtos, inserir os itens em seu carrinho virtual. O pagamento é realizado com o cartão de crédito cadastrado no aplicativo.

Contabilizei

Como uma forma de criar soluções para o desafio de contratar mão de obra qualificada no setor de tecnologia, a Contabilizei lança o Acelera Tech, projeto que possibilita aos profissionais de tecnologia da startup crescer de forma acelerada por meio de educação corporativa e investimento em carreira. Para isso, a empresa disponibilizará uma trilha de desenvolvimento e aprendizagem que possibilitará aos colaboradores de TI adquirirem cada vez mais conhecimentos técnicos e comportamentais e estarem aptos a promoções dentro da própria companhia.

Cupom

A plataforma Cuponeria registrou aumento de 25% no uso de cupons de vestuário em 2021. Os mais utilizados foram os de grandes lojas como Marisa, Renner, Riachuelo e Centauro. Esse crescimento foi de 3,6 milhões em 2020 para 4,5 milhões em 2021. Já os cupons voltados para alimentação também registraram um crescimento de 1,6 milhão para 1,9 milhão de cupons.

Energia social

A chegada da energia elétrica contínua, limpa e renovável já transformou a vida de 2.167 famílias que vivem no Pantanal sul-mato-grossense. O programa Ilumina Pantanal incluiu 77 famílias na rede de distribuição convencional e outros 2.090 clientes por meio de sistema de fonte solar. Depois de beneficiar famílias de ribeirinhos e produtores locais, o Ilumina Pantanal também chegou a comunidades indígenas. O programa é uma iniciativa da Energisa em parceria com o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Governo do Mato Grosso do Sul. O grupo Energisa investiu R$ 134 milhões na ação.

Estaciona

A Indigo, empresa de gestão de estacionamentos, é a nova responsável pelas vagas do maior aeroporto do Brasil e da América do Sul, o Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU Airport), em Guarulhos. Com seis décadas de experiência no segmento, a empresa iniciou a operação com equipe de mais de 70 colaboradores. Além da operação das nove mil vagas disponíveis para veículos, a empresa realiza o transporte dos passageiros que estacionam na categoria Economy entre os terminais do aeroporto.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também