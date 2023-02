Empresa americana de IA expande mercado na América Latina

Por Bússola

Em plena ascensão no mundo todo, a inteligência artificial não só faz parte do dia a dia das pessoas, como é hoje indispensável para organizações em todos os setores, desde call centers, varejistas, bancos até na saúde. O que antes era considerado apenas uma tecnologia avançada, tornou-se um serviço cada vez mais promissor e a estimativa é que o mercado de IA movimente globalmente cerca de US$ 34 bilhões até 2025.

Entre as empresas que vêm se destacando neste setor no Brasil está a H2O.ai, que trouxe para o país a plataforma líder de inteligência artificial na nuvem. Criada em 2012 no Vale do Silício (EUA), a empresa iniciou sua atuação no Brasil no início de 2020, contando com apenas 2 funcionários exclusivos para a região. De lá pra cá, apenas três anos depois, a empresa iniciou 2023 com 22 colaboradores na América Latina. Seguindo nessa crescente, a H2O.ai também aumentou o número de parceiros e clientes de forma exponencial na América Latina, entre eles empresas como BrasilPrev, Femsa e Comgás. A projeção para 2023 é de dobrar a base atual.

De acordo com Daniel Garbuglio, vice-presidente sênior da H2O.ai. na América Latina, esse é um mercado bastante promissor e a expectativa é que as soluções dessa natureza continuem crescendo nos mais variados setores. “Em todas as indústrias, a Inteligência Artificial pode ser considerada um potencial agente de mudanças em suas respectivas estratégias de investimentos, desenvolvimento de capital humano e inovação”, ressalta o executivo.

Na América Latina, a H2O.ai tem atuação no Brasil e em mais nove países, entre eles México, Chile, Argentina e Colômbia. Entre os principais objetivos da empresa está democratizar a IA, desenvolvendo soluções personalizadas para companhias e oferecendo ao mercado novas plataformas e tecnologias de ciências de dados e machine learning, que simplificam e automatizam a criação de modelos e aplicativos de IA.

Desde que foi fundada, em 2012, a H2O.ai já recebeu um aporte total de mais de US$ 200 milhões de investidores como Commonwealth Bank of Australia (CBA), NVIDIA, Goldman Sachs e Wells Fargo. Atualmente, a empresa tem em seu portfólio mundial de usuários marcas como PayPal, AT&T, Kaiser Permanente, PwC e Wells Fargo (investidora do negócio), bem como mais da metade das empresas listadas na Fortune 500.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

O futuro do trabalho já chegou e você precisa pensar na geração Z

Como os smartphones têm revolucionado a saúde das pessoas

Iglá Generoso: 5 tendências do mercado global de tech para 2023