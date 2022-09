Chegada das redes 5G ao Brasil ampliará acesso à saúde

Por Gustavo Meirelles*

Nos últimos anos, o setor da saúde vem passando por importantes transformações tecnológicas, tornando-se um dos segmentos em que inovações de última geração são aplicadas em soluções de diagnóstico remoto, automação de processos, aparelhos com altíssima resolução de imagem e precisão diagnóstica, que reduzem significativamente a possibilidade de erros e proporcionam ganhos de eficiência e aumento de qualidade no tratamento médico.

Com a chegada da tecnologia 5G ao Brasil, quinta geração de internet cuja velocidade é cem vezes maior do que a disponível hoje, o setor de saúde já se prepara para uma nova revolução: soluções de alta tecnologia para medicina, fornecendo mais agilidade e capilaridade no setor. Com velocidade ultrarrápida de transmissão de dados, o 5G já é aplicado em projetos pilotos, nos quais centros cirúrgicos funcionam com sensores e equipamentos interligados, que permitem o compartilhamento de informação e análises clínicas em tempo real de forma segura.

Além de tornar tangível alguns cenários até então impossíveis, o 5G permitirá a resolução de problemas mais urgentes no país, como o acesso a consultas e exames em localidades afastadas, que sofrem com a falta de médicos, por meio de teleconsultas e exames remotos. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), a média de médicos no interior do país é de 1,49 por mil habitantes.

A tecnologia também vai impulsionar o uso da internet das coisas médicas (IoMT) — evolução do conceito de Internet das Coisas (IoT), aplicada ao contexto da saúde, que traz tecnologias disruptivas, diagnósticos em tempo real e tratamentos cada vez mais eficazes. Aliada à inteligência artificial e aprendizagem de máquina, a IoMT permitirá um melhor monitoramento da saúde, tornando a medicina preventiva ainda mais precisa e personalizada.

As redes 5G também tornarão a gestão de empresas médicas mais eficaz, com banco de dados digitais para gerenciamento de equipes, abordagem de clientes, soluções de administração em saúde e integração de tecnologias diversas que permitirão tratamentos mais ágeis e seguros.

Em resumo, acreditamos que as redes 5G irão trarão diversos benefícios para o setor de saúde, propiciando diagnósticos mais rápidos e assertivos, aumentando o acesso à saúde da população e entregando aos pacientes maior qualidade de vida.

*Gustavo Meirelles é vice-presidente médico do grupo Alliar

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Carlos Guilherme: É preciso pensar no Human Mindset

Luis Camisasca: tecnologia a favor da saúde mental

Engine lança solução para transformação digital como serviço