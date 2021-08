Digio alcança resultado de R$ 36,7 milhões no primeiro semestre de 2021

Digio registrou lucro líquido de R$ 36,7 milhões no primeiro semestre deste ano, um aumento de 497% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado representa o maior patamar alcançado em um semestre desde o início da operação, em 2016.

Os resultados estão relacionados à estratégia de crescimento sustentável ao longo dos últimos anos e a diversificação de produtos financeiros do Digio. No último ano, a bantech da Elopar (Bradesco e Banco do Brasil) deu um salto de 70% na sua base, indo de 1,6 milhões para 2,7 milhões de clientes. Novos produtos e serviços financeiros foram agregados, tais como: Grana Extra, parcelamento de Pix, cashback e descontos em lojas parceiras.

“O incremento dos resultados reflete também decisões estratégicas importantes, como a venda de carteiras descontinuadas e a melhora do perfil da carteira de crédito. Isso refletiu numa melhora de 45% na margem financeira do primeiro semestre de 2021 comparado ao mesmo período de 2020”, afirma Carlos Giovane Neves, CEO do Digio.

Além do lucro, o Digio também reportou crescimento expressivo em diversos indicadores. A bantech apresentou um crescimento de 227% na base de contas digitais e uma variação positiva de 176% na entrada de valores (cash in). No primeiro semestre de 2021, o gasto do cartão de crédito Digio (spending) aumentou 69% em relação ao mesmo período do ano passado.

“O Digio mantém a estratégia de crescimento e diversificação do portfólio para continuar rentabilizando a plataforma e os próximos lançamentos serão produtos securitários e um novo cartão de crédito premium, além de fundos de investimentos em 2022”, declara o CEO.

