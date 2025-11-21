Água na Caixa lança edição José Totoy para incentivar hidratação infantil

A Água na Caixa uniu forças com a Totoy, criadora do personagem infantil José Totoy, para lançar uma campanha com foco no incentivo à hidratação entre as crianças. A parceria surge em um cenário onde o consumo de bebidas açucaradas entre crianças e adolescentes aumentou 23% nos últimos 30 anos.

O consumo de água entre jovens brasileiros está abaixo do ideal, de acordo com dados da Danone Research. Mais de 30% das crianças e adolescentes não alcançam as recomendações diárias de ingestão. Em contraste, bebidas açucaradas, como sucos industrializados e refrigerantes, compõem 41% do total de líquidos ingeridos.

A collab deu origem à Água na Caixa José Totoy, com três versões exclusivas e colecionáveis das embalagens reutilizáveis da marca. O objetivo é tornar o ato de beber água mais divertido e educativo.

"Tenho três filhos pequenos em casa e sei o quanto tornar um hábito saudável também divertido ajuda as mães e faz toda a diferença no dia a dia para as crianças", diz Fabiana Tchalian, sócia-cofundadora da Água na Caixa. "Essa foi a nossa ideia ao trazer o José Totoy para as nossas caixinhas: fazer com que beber água seja muito mais divertido e muito menos uma obrigação. É uma ideia simples, boa e bonita.”

As caixinhas ilustradas, que promovem valores como sustentabilidade, saúde e imaginação, buscam ser uma opção para a lancheira infantil. Uma das embalagens inclui um espaço para colorir, criando uma experiência interativa.

Estratégia de comunicação e parcerias

A Totoy, criadora global de entretenimento infantil fundada por Isa Vaal e André Vaz em 2015, está presente em mais de 230 países com produções exibidas em plataformas como Netflix e YouTube. A marca reúne séries como José Totoy e Sara e ampliou sua atuação para livros, produtos licenciados e projetos de experiência.

No contexto da parceria com a Água na Caixa, a estratégia de comunicação das marcas integra redes sociais, influenciadores e iniciativas presenciais voltadas para crianças e famílias. O movimento busca concentrar as ações em torno do personagem José Totoy e de conteúdos que reforcem hábitos cotidianos ligados ao bem-estar.

A campanha inclui ainda a participação da CIS, empresa de canetinhas de colorir, que se une ao projeto com materiais voltados à expressão artística infantil. Os produtos estarão no press kit enviado a influenciadores, compondo o pacote de ativações planejadas para o lançamento.

No digital, Água na Caixa e Totoy programam conteúdos conjuntos no perfil oficial do personagem e com a marca CIS, além de ações em plataformas como Amazon, Meta Ads e no canal oficial do desenho no YouTube.

“A Totoy nasceu para mostrar que cuidar de si, do outro e do planeta pode começar na infância. A Água na Caixa José Totoy traduz esse propósito de forma leve e educativa, como um gesto de carinho que reforça a ideia de que pequenas atitudes, como beber mais água, podem gerar grandes transformações”, afirma Isa Vaal, psicóloga, cofundadora da Totoy Corp e voz da personagem Sara.

Dobrar de tamanho

Conforme mostrou a EXAME, a Água na Caixa busca dobrar de tamanho em 2025 e alcançar R$ 40 milhões em faturamento com três novos produtos: água com gás em lata, a Caixona de 8 litros e o sachê de eletrólitos Mais Eletrólitos. Fundada em 2021 por Fabiana Tchalian e Rodrigo Gedankien, a marca cresceu com a proposta de oferecer água mineral em caixinhas de papel e hoje está presente em todos os estados, principalmente via hotéis e cafeterias.

A virada estratégica inclui um investimento de R$ 3 milhões e a entrada em novos canais, como supermercados e e-commerce direto ao consumidor. A expansão exige que a empresa avance além do nicho premium, mantendo o posicionamento construído em sustentabilidade, design e experiência, ao mesmo tempo em que enfrenta concorrentes de menor custo.

A empresa nasceu após Tchalian conhecer nos Estados Unidos a Boxed Water e importar os primeiros lotes da Patagônia como MVP. A produção nacional começou após parceria com a Tetra Pak e uma rodada inicial de R$ 3 milhões com investidores. O portfólio, antes restrito a um único SKU, passou a incluir soluções para consumo doméstico, hidratação funcional e produtos com gás.

A ambição da marca é se consolidar como referência nacional em hidratação. Entre os próximos passos estudados estão versões com colágeno, proteína, sabores e combinações de gás com eletrólitos.