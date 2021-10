Crise, inflação e dívidas já criam parcelas de conta de luz em 24 vezes

Por Marcio de Freitas*

As famílias brasileiras estão cada vez mais endividadas, aponta a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Em setembro, o percentual de endividamento ficou em 74% — recorde na série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC). Para promover facilidades de pagamento de faturas em atraso para cerca de 1,5 milhão de clientes do programa de tarifa social, a Energisa lançou uma campanha de renegociação de dívidas nos 11 estados onde atua em distribuição de energia elétrica. A empresa oferece condições especiais específicas para este grupo de clientes, como parcelamento das faturas atrasadas em até 24 vezes no cartão de crédito.

Consumo estável

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) se estabilizou em outubro. De acordo com a apuração da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), após quatro meses consecutivos de alta, o indicador contou com crescimento mensal nulo, atingindo 73,2 pontos. Ainda assim, apresentou o maior nível desde março de 2021, quando registrou 73,8 pontos, e superou os 68,7 pontos de outubro de 2020. Para a CNC, os números ainda refletem a incerteza gerada pelo momento econômico e consequente cautela das famílias ao consumir.

Descarbonização

A Engie fechou a venda do Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda (SC) para a FRAM Capital, por R$ 350 milhões, no seu processo de descarbonização. A conclusão da operação foi anunciada nesta semana. A Engie também assinou Memorando de Entendimento com o Governo do Ceará para o desenvolvimento de Hidrogênio verde no Porto de Pecém. A primeira etapa tem como objetivo produzir entre 100 e 150 MW em um prazo de até cinco anos. A empresa ainda investe em informação sobre práticas sustentáveis para enfrentar a crise climática. Patrocinado pela ENGIE, o projeto Um Só Planeta, da Editora Globo, dedicado a matérias com conteúdo ESG, ganhou o prêmio “menção honrosa” na categoria microsite no “Digital Media Wards Latam 2021”, do World Association of New Publishers.

Oi Expert

O serviço de suporte Oi Expert gera receita mensal de R$ 5 milhões à companhia. Os clientes que contrataram Oi Fibra a partir de 400 Mega (em qualquer data) e de 200 Mega a partir do dia 5 de outubro têm acesso ao serviço, que já ultrapassou os 530 mil atendimentos por mês e conta com 550 mil usuários. O maior número de demandas recebidas têm sido configuração de modems, instalação de impressoras, ajuda com tablets e consoles de games e funcionamento de roteadores como os Meshs vendidos no Oi Place (marketplace da Oi), que ajudam a aumentar o alcance do sinal do WiFi da casa ou do escritório.

Velho Chico

Equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional está percorrendo dez estados banhados pelo Rio São Francisco para ver de perto as iniciativas desenvolvidas pela Pasta dentro da Política Nacional de Segurança Hídrica. O roteiro da “Jornada das Águas”, como vem sendo chamado pelo ministro Rogério Marinho, começa na nascente do São Francisco, em Minas Gerais, e vai terminar em Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro. Nesse período, também serão visitados os estados do Piauí e Maranhão. O rio tem sido um dos destaques na geração de energia elétrica durante a crise hídrica.

Velho Chico 2

O Ministério fará anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento, irrigação, apoio ao setor produtivo e aos municípios, além de mudanças normativas substanciais dos marcos hídricos brasileiros, que vão revolucionar a maneira como o brasileiro se relaciona com a água. “Trabalhamos não só para que a água chegue às pessoas, mas que ela também seja preservada e continue disponível para as próximas gerações”, planeja o ministro Rogério Marinho, que estará à frente da Jornada e terá a companhia do presidente Jair Bolsonaro nos estados de Minas Gerais, Ceará e Pernambuco.

Agro e robótica infantil

Potência do agronegócio, o município de Sinop (MT) decidiu diversificar sua matriz econômica de olho em investimentos da chamada “Nova Economia”. A cidade investiu num projeto de robótica espacial e se tornou a primeira a implantar Robótica Espacial em 100% da rede de ensino fundamental, envolvendo 10 mil alunos e 500 professores. A ideia é formar um banco de talentos na cidade, com crianças e jovens desenvolvendo múltiplas competências digitais. “O acesso à internet chegou às unidades agrícolas e vai exigir profissionais cada vez mais tecnológicos, com conhecimento digital e capacidade analítica avançada”, explica o prefeito da cidade, Roberto Dorner (Republicanos).

Natural pelo mundo

A Natural One é uma das patrocinadoras da São Paulo Expo Week, que acontece entre os dias 24 e 31 de outubro na Expo Dubai 2021. No megaevento, que conta com a participação de 190 países e 25 milhões de visitantes, a Companhia oferecerá degustação do sabor de alguns de seus best-sellers nacionais para paladares do mundo inteiro. A presença da marca nos Emirados Árabes faz parte de sua estratégia de expansão internacional: atualmente presente em 15 países, a meta da Natural One, criada pelo empresário Ricardo de Moraes, é chegar a 20 novos mercados até o final do primeiro trimestre de 2022.

Nova sócia

O escritório Souto Correa Advogados reforça equipe de Ambiental e Sustentabilidade com a chegada da sócia Mariana Vicente Níquel. Com dez anos de atuação na área, ela fortalecerá a equipe pela sua vasta experiência em auditorias ambientais para M&As e IPOs, emissão de green bonds, debêntures e mercado de capitais em geral, aquisições imobiliárias, atuando também no contencioso ambiental e em processos envolvendo licenciamento, gestão de resíduos, gerenciamento de áreas contaminadas, entre outros assuntos.

Latinos

O Brasil tem se tornado exportador de soluções para o mercado internacional. É o caso da JobConvo — startup brasileira de recrutamento profissional, seleção e admissão digital que a cada dia avança mais nos seus planos de expansão para novos mercados. A RH Tech, que já opera na Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Equador, Colômbia, Panamá e México, além dos EUA e Europa, acaba de anunciar sua chegada a outros três países no continente: Costa Rica, Bolívia e Paraguai. No ano passado a empresa tinha seis clientes fora do país. Atualmente esse número mais que dobrou, subindo para 15. A expectativa é de um crescimento de 120% na região, com investimentos que devem superar meio milhão de reais até o fim deste ano.

Soluções em saneamento

A concessionária de saneamento BRK Ambiental, em parceria com a ONG canadense Waterlution e o centro de inovação Cesar, abrem inscrições para o Programa Waterlution BRK Acelera, iniciativa que apoia startups e empreendedores na criação de soluções direcionadas ao setor de saneamento básico. As inscrições estão abertas até 14 de novembro pelo site. O objetivo do projeto é conectar startups e empreendedores a mentores e profissionais experientes do setor de saneamento. A proposta é estimular novas ideias para o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de sanar os problemas relacionados aos serviços de água e esgoto no Brasil.

-

Empréstimos digitais

A plataforma digital de empréstimos 123Qred obteve aumento de 225% no volume mensal de solicitações de crédito. Deste total, 60% são de empresas com menos de dois anos de vida e que estão em ascensão, buscando alavancar o seu negócio. Destaque para o setor de turismo, que inclui bares e restaurantes, hotéis, agências e entretenimento, com 16% do total de pedidos da fintech. As regiões Sul e Sudeste são fortemente marcadas por esta retomada no setor, principalmente São Paulo, que retrata 24% dos pedidos, seguido por Rio de Janeiro (18%) e Rio Grande do Sul (6%).

Novo diretor

Especialista em meios de pagamento como ferramenta de relacionamento e engajamento com os clientes, Renato Lahud (ex-PayPal) assume o cargo de Diretor de Payments da Loja Integrada, plataforma gratuita para a criação de lojas virtuais com mais de 2,5 milhões de lojas criadas.

Multiplan apoia educação

Proprietária do BarraShopping, VillageMall, ParkShoppingCampoGrande e NewYorkCityCenter, a Multiplan começa nesta semana as obras de revitalização da Escola Municipal Marechal Canrobert Pereira Costa, em Jacarepaguá. A iniciativa faz parte do programa “Abrace uma escola”, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Além das obras de melhoria de infraestrutura, a Multiplan vai promover também um projeto de educação ambiental, que beneficiará mais de 160 crianças da região.

