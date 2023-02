Contabilizei lança banco digital próprio com conta PJ gratuita

Por Bússola

Com foco em oferecer uma experiência ainda mais completa aos empreendedores brasileiros, conectando as responsabilidades financeiras com os compromissos fiscais das pessoas, a Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil com mais de 50 mil clientes, líder em abertura de empresas e gestão de CNPJs no país, lança o Contabilizei.bank, um banco próprio exclusivo, que oferece a melhor conta corrente PJ gratuita, focado na experiência de clientes micros e pequenos. Esta criação está em linha com o objetivo da empresa de simplificar a vida de quem empreende e tornar-se one stop shop do empreendedorismo brasileiro.

“O conceito one stop shop permite que os nossos clientes supram as suas necessidades em um mesmo local. Por acompanhar de perto os hábitos dos empreendedores desde 2013, quando fundamos a companhia, temos uma capacidade apurada de entender o que gera realmente valor ao nosso público em termos de produtos e de serviços”, diz o CEO e fundador da Contabilizei, Vitor Torres. “Apoiamos em toda a jornada: abertura de CNPJ, conta corrente PJ, emissão de impostos, pagamento de impostos com cartão ou parcelamento para maior comodidade, gestão financeira, entre outras soluções para entregar todas as obrigações ao governo.”

“Se o cliente quiser, ele pode fazer a abertura da empresa sem sair de casa e, dependendo da região, a custo zero. É um caminho fácil e econômico ao empreendedor porque toda a complexidade fica nos bastidores conosco. Tudo para oferecer ainda mais agilidade onde, quando, como e do jeito que o cliente precisar”, afirma o executivo. “E o mesmo será possível agora com a chegada do nosso próprio banco, que ajudará na organização dos negócios e otimizará o recolhimento dos impostos, de maneira segura, rápida, simples e transparente. No fim, todos ganham com o fortalecimento das atividades dos micros e pequenos, principalmente a economia do nosso país.”

E foi assim que surgiu a ideia do Contabilizei.bank: para simplificar a vida dos micros e pequenos empreendedores. “Acompanhamos a rotina dos nossos clientes e percebemos que existiam alguns desafios na relação com instituições financeiras, que englobavam desde a simples negativa na abertura de contas (pela empresa ser muito recente) até extensos processos de digitalização de documentos dos sócios e da empresa. Sendo assim, identificamos a oportunidade de desenvolver uma solução inteligente, aproveitando todas as informações que já capturadas pela contabilidade, que permitisse ao cliente optar por uma conta corrente PJ que já nascesse junto com a criação do CNPJ”, diz o vice-presidente de Serviços Financeiros da Contabilizei, Heitor Barcellos.

Outro ponto importante detectado durante a análise da dinâmica dos clientes feita por meio de entrevistas: a falta de conhecimento sobre a necessidade de separar as contas físicas das jurídicas. “É nossa responsabilidade também se preocupar com a saúde financeira dos empreendedores. Muitas pessoas nunca tiveram negócios próprios antes ou atuaram como PJs, por isso continuavam recebendo esses recursos na conta pessoal. Isso é um risco, pois na declaração do imposto de renda pessoa física, a Receita Federal pode entender os recebimentos na conta como rendimentos pessoa física e tributar em 27.5%. Seguindo as recomendações da Contabilizei, organizando o pró-labore, a distribuição de lucros e, principalmente, utilizando a conta PJ do Contabilizei.bank, é possível pagar um terço deste valor”, declara Barcellos.

Em agosto passado, o Contabilizei.bank foi disponibilizado para uma pequena base de clientes em um movimento chamado de soft opening para amadurecer o banco com feedback direto dos primeiros clientes. De lá até agora, foram mais de 18 lançamentos de aprimoramento com novas funcionalidades e investimento na experiência do usuário. Agora está liberado para 100% deles. Apesar de não ser obrigatória a abertura da conta integrada, a adesão é alta, pois evita a importação manual do extrato de outros bancos, que precisa ser feita todos os meses para a contabilidade, trazendo bastante conveniência aos clientes em um mesmo ambiente. “Partimos da meta de alcançar toda a nossa base, que hoje ultrapassa 50 mil CNPJs, e de atrair novos clientes. Por exemplo, apenas em 2022, foram abertas quase 4 milhões de empresas (MEIs e não-MEIs), conforme dados levantados pela Contabilizei, a partir da Receita Federal”, afirma.

"A minha parceria com a Contabilizei iniciou em março de 2022, quando eles realizaram o processo de abertura da minha empresa de forma ágil para que eu pudesse rapidamente iniciar a prestação de serviços ao exterior. Desde então, a Contabilizei tem administrado a contabilidade da minha empresa, poupando tempo e permitindo que eu dedique foco total a minha atividade principal”, lembra o consultor técnico de ERP e cliente da startup, Jefferson Stedile. “Com a adesão ao Contabilizei.bank, o processo ficou ainda mais simples devido a integração entre o serviço contábil e o banco da própria Contabilizei. Além de prestar um excelente serviço, a Contabilizei mantém canal direto e constante com o cliente para colher sugestões e melhorar ainda mais a gestão contábil e financeira."

Para abrir uma conta PJ em um banco tradicional, o empreendedor precisava reunir toda a documentação dos sócios e da empresa recém-criada para submetê-la ao banco. No Contabilizei.bank, não há a necessidade de captura destes documentos, pois são utilizados os mesmos que acabaram de servir para a abertura da empresa. A conta corrente PJ é disponibilizada logo após as verificações de segurança e o extrato do cliente é integrado automaticamente à plataforma da Contabilizei, ou seja, não é preciso se preocupar em exportar o extrato mensal do banco PJ, basta logar na plataforma da Contabilizei e importar o extrato.

“O objetivo do Contabilizei.bank é o mesmo da própria Contabilizei: desburocratizar os processos e facilitar o dia a dia do empreendedor. Sabemos que a conta empresarial ajuda na organização do negócio e otimiza o recolhimento de impostos. E, quando há integração com a contabilidade, é possível criar uma operação mais fluída e transparente: impostos gerados e pagos, além do cálculo e das transferências de pró-labore e distribuição de lucros para a conta PF do empreendedor serem feitos de maneira automática (o que reduz impostos e garante o recolhimento correto)”, diz Torres.

O que o Contabilizei.bank oferece

Envio de notas para a contabilidade

Uma das grandes burocracias que atrapalha o dia a dia do empreendedor é o envio de notas fiscais para o contador. O Contabilizei.bank automatiza esse processo e integra os dados com a conta bancária.

Extratos bancários

Envio automático a partir da integração da contabilidade com o Contabilizei.bank.

Serviço de categorização de extrato

Está dentro do próprio app do banco e permite categorizar todas as transações entre PF e PJ, o que facilita o fechamento contábil. O empreendedor, em caso de emergência, pode usar a conta PJ para alguma despesa de pessoa física, basta separar diretamente no extrato com um simples swipe (deslizar). “A opção por categorias é um diferencial único da nossa solução e permite que, mesmo quando há a necessidade de utilizar a conta PJ na PF, a categorização seja feita corretamente pela contabilidade”, ressalta Barcellos.

PIX

O empreendedor pode utilizar o PIX PJ grátis e ilimitado para envio e recebimento com taxa zero em diversos serviços, além da categorização das transações, onde fica mais fácil entender o quanto a empresa gasta, investe ou recebe.

TED

10 transações gratuitas mensais estão liberadas.

Canal de atendimento SAC 24h e Whatsapp

Exclusivo para os usuários do banco.

Cartão VISA

É possível solicitar um cartão de crédito para PJ, tanto para utilizar no meio físico como em compras online, e ter benefícios exclusivos como o programa Vai de Visa, que garante descontos em grandes lojas para equipamentos, infraestrutura etc.

Pagamento e emissão de boletos

