JBS investe US$ 20 milhões em expansão de unidade de cordeiros na Austrália

Para atender à crescente demanda por proteínas de cordeiro na Austrália e nos países vizinhos, a JBS – maior empresa de alimentos do mundo – investiu US$ 20 milhões na modernização das instalações de sua unidade industrial localizada na cidade de Cobram, no estado de Victoria.

Com o investimento, a planta de Cobram passa a funcionar cinco dias por semana com capacidade para processar, pontualmente, até quatro mil cabeças por dia. Com o investimento nas mais recentes tecnologias de processamento e de segurança, a reformulação da unidade de Cobram foi planejada para cumprir metas de sustentabilidade, como a redução de CO2, conservação de água e de energia.

De acordo com o diretor de operações da JBS Southern, Sam McConnell, as condições de mercado atuais e a crescente demanda por produtos de cordeiro foi o ponto-chave para o investimento nesta instalação. “A JBS Austrália tem orgulho de voltar a investir em Cobram e fará parcerias com empresas da região e comunidades do entorno para garantir o abastecimento de toda a cadeia de suprimentos”, destacou.

Brent Eastwood, CEO da JBS Austrália, ressaltou que a empresa está bastante empolgada com as oportunidades geradas pela reinauguração. “Nossos clientes, tanto na Austrália quanto em outros países da região, estão exigindo produtos de cordeiro de alta qualidade. A reabertura de Cobram é uma prioridade para atender a essa demanda e explorar oportunidades de crescimento no exterior”, diz o executivo.

