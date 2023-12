Conheça 10 projetos focados na gestão de resíduos e sabia como apoiá-los

Para a grande maioria dos players em diferentes setores do mercado, a preocupação global com a sustentabilidade torna fundamental destacar iniciativas que buscam transformar a maneira como lidamos com a geração de resíduos.

Neste contexto, a Natural One promove o Coletivo Natural, ação que busca fomentar e impulsionar a cultura do empreendedorismo ambientalmente sustentável no Brasil, atuando como um catalisador de projetos inovadores pautados pela criatividade, respeito ao meio ambiente e transformação social.

Após centenas de inscrições, 10 projetos de todo o Brasil foram selecionados pelo júri técnico como os finalistas do Coletivo. Conheça cada um deles abaixo e saiba como apoiá-los:

ACAMARES (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Sarzedo/MG):

Iniciativa mineira focada na implantação da coleta seletiva e práticas de geração de renda sustentáveis através de três frentes de atuação combinadas: reciclagem popular, costura criativa e agroecologia;

Projeto paulistano que tem o objetivo de utilizar resíduos agroindustriais e alimentos como fonte nutritiva para bactérias, visando à produção de biopigmentos microbianos através do processo fermentativo;

De Minas Gerais, tem o objetivo de criar uma conscientização ambiental na comunidade e tornar a prática da coleta seletiva mais eficiente e sustentável;

Iniciativa do Estado de São Paulo que atua como atacadista de roupas reaproveitadas e retiradas da coleta seletiva municipal, executada pela cooperativa. Assim, promove a alimentação diária para todos os catadores, além de passeios, festas e viagens;

De Minas Gerais, busca produzir peças exclusivas e limitadas com foco na valorização da mão de obra local e da cadeia produtiva responsável. Mais que um e-commerce de roupas e acessórios, um espaço para incentivar e divulgar a importância da sustentabilidade e do consumo consciente;

O projeto faz a coleta e a destinação ambientalmente correta de resíduos eletroeletrônicos nas cidades do estado de Rio de Janeiro de forma gratuita, além de realizar o recondicionamento e a doação de parte dos equipamentos coletados, promovendo a circularidade e o impacto social positivo;

Iniciativa mineira, busca reduzir a carga mental das mães relacionada ao vestir, através de um armário-cápsula compartilhado entre famílias. O serviço funciona em forma de assinatura mensal com compra online e entrega em todo o Brasil, permitindo o acesso a roupas de maior qualidade que, com a extensão do ciclo de vida, chegam ao consumidor por um valor mais em conta;

Projeto de São Paulo, devolve a madeira em formato de lares para as abelhas, e elas, pela polinização, nos devolvem a sucessão das florestas, garantindo nosso futuro;

Projeto criado no Amazonas, que tem o objetivo de dar visibilidade a empresas e projetos que geram impacto socioambiental positivo através da reciclagem. Ao integrá-los em uma única plataforma, incentiva a coleta, destinação e reciclagem de forma acessível e intuitiva, visando à economia circular;

Um projeto do Rio de Janeiro com olhar atento aos problemas atuais e que tem o intuito de desenvolver materiais de baixo impacto para empresas e marcas que buscam tanto quanto a gente um caminho de produção mais sustentável.

Como apoiar o crescimento das iniciativas

Os 10 projeto são finalistas do Coletivo Natural e os três grandes vencedores irão ganhar um incentivo financeiro em um total de R$ 90 mil (R$30 mil para cada), além de mentoria exclusiva conduzida pelo júri formado por Rafa Cappai, criadora da Espaçonave (comunidade-escola que promove educação focada no empreendedorismo sustentável); Geraldo Rufino, Presidente do Conselho na JR Diesel, a maior recicladora de caminhões da América Latina; e Gustavo Siemsen, CMO da Natural One. Os selecionados também contarão com um curso comandado por Rafa Cappai, focado na direção de investimentos mais acertados.

A votação popular já está ativa no site e ocorre até o dia 15 de dezembro. Após esta etapa, os jurados também votam e relevam os vendedores no dia 21 do mesmo mês.

“A Natural One tem como um de seus principais pilares a sustentabilidade e o Coletivo Natural é uma forma de usarmos os nossos canais de comunicação para convocar mais pessoas para o engajamento nesta causa ambiental. Estes 10 projetos finalistas não apenas abordam a geração de resíduos, mas também exemplificam como a inovação e a conscientização podem ser aliadas poderosas na construção de um futuro mais sustentável. Ao reconhecer essas iniciativas, estamos promovendo não apenas uma mudança de comportamento, mas também construindo um legado ambiental para as gerações futuras”, explica o CMO da

