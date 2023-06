Compras em delivery de restaurantes registram alta no Dia dos Namorados

A Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, registrou uma alta nas compras em delivery de restaurantes durante o Dia dos Namorados. O número de pedidos online teve um aumento de 52% frente a uma segunda-feira comum, e mais do que o dobro do faturamento, com 117% de aumento. Durante o final de semana as vendas se mantiveram estáveis se comparadas com um final de semana comum.

Previsões dentro do setor alimentício

Tiago Mello, CMO e CPO da Linx, afirma que "o Dia dos Namorados é uma data forte e importante para o varejo. Com o mercado alimentício não é diferente, as expectativas eram altas e foram atingidas”. Durante a semana que antecedeu a comemoração, a Linx realizou uma pesquisa junto a sua base de clientes onde 69% dos entrevistados achavam que iriam vender mais esse ano. Outro dado interessante é que 78% dos comerciantes afirmaram que pretendiam realizar promoções específicas para o Dia dos Namorados. “Um número relevante que mostra a atenção que o setor vem dando para esse segmento de consumo”, diz o executivo.

O levantamento foi realizado junto à base de clientes de food Linx, com restaurantes de diversos tamanhos que utilizam o software de gestão de delivery.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Carolina Fernandes: Creators 3.0, a nova era dos influenciadores

Só storytelling atraente não sustenta uma marca pessoal

Grão Espresso lança nova linha de cafés em parceria com a Três Corações