Company Hero busca candidatos para diferentes áreas de atuação

A Company Hero, startup que já ajudou a simplificar a formalização de mais de 10 mil empresas no Brasil, está com 12 vagas de emprego para diversas áreas de atuação, como desenvolvimento e tecnologia, comercial, design e UX. Ao longo de 2021, a empresa dobrou o tamanho do time – hoje são mais de 80 funcionários – e pretende atingir a marca de cerca de 120 colaboradores até o fim de 2022.

O crescimento da equipe acompanha a alta demanda por soluções que a Hero oferece, como o Escritório Virtual, que registrou aumento de 300% no último ano. A plataforma permite que um negócio funcione de qualquer lugar, sem os altos custos e toda a burocracia que a locação de um escritório convencional gera, como aluguel, condomínio e contas – uma opção favorável para PMEs e prestadores de serviços diante da crise econômica causada pela pandemia.

As oportunidades disponíveis na startup incluem vagas no regime home office (remoto integral), híbrido e para trabalho presencial.

As posições para pessoas de qualquer localidade do país são: desenvolvedor Python Jr, desenvolvedor Fullstack pleno, analista de legalização, analista de testes/QA, UX/UI designer, tech leader, desenvolvedora Python júnior (vaga exclusiva para mulheres), analista SEO pleno e trainee analista de negócios e operações.

As oportunidades para trabalhar especificamente de forma presencial são de analista administrativo externo, em São Bernardo do Campo, Porto Alegre e Florianópolis.

Todas as vagas contam com benefícios como férias remuneradas e flexíveis, plano de saúde, aula de yoga online duas vezes na semana, aporte mensal da Company Hero em uma conta de investimento individual para obter previdência privada sem taxas, cultura de feedback 360º para desenvolvimento, bônus mensal por metas e desempenho, happy hour online semanal com toda a equipe e day off de aniversário.

Para participar do processo seletivo e consultar todas as informações sobre as oportunidades, os candidatos - residentes ou não no país - devem acessar a página de carreiras no site da Company Hero.

Startup em ascensão

Neste ano, a Company Hero anunciou a captação de uma nova rodada de investimento no valor de R$ 3,2 milhões. O aporte da rodada pré-série A foi realizado pela Allievo Capital e por investidores da beegin.invest, plataforma do Grupo Solum, que viabilizou o co-investimento de mais de 100 investidores, incluindo membros de grupos de anjos como GV Angels, PoliAngels, Harvard Angels, Insper Angels e Fundadores do JusBrasil.

Com a injeção do novo capital, a startup pretende alcançar receita anual recorrente de R$ 30 milhões até 2022, atender 15 mil empresas assinantes – hoje são mais de 7 mil. A empresa também tem como objetivo desenvolver uma solução enterprise para ajudar milhares de escritórios de advocacia e de contabilidade na formalização das empresas de seus clientes e a digitalizar seus processos paralegais.

“Queremos investir em nosso time com o fortalecimento de nossa cultura e, cada vez mais, com foco em diversidade, feedback 360º para desenvolvimento pessoal e bem-estar em um ambiente 100% remoto, modelo que apostamos para nosso negócio e incentivamos como propósito para as empresas assinantes dos serviços Hero”, conclui Miklos Grof, CEO da startup.

