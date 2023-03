Como o ChatGPT escreveu roteiro de filme que arrecadou mais de US$ 250 mi?

Desde a década de 1950, o desenvolvimento de modelos de linguagem tem avançado de forma significativa, culminando no avanço da inteligência artificial com o Chatbot GPT. Estudos científicos têm demonstrado a capacidade de modelos de linguagem de entender e responder às perguntas e comandos humanos, ao mesmo tempo que aprendem e melhoram a sua compreensão.

Por exemplo, um estudo realizado pela Universidade de Stanford concluiu que modelos de linguagem inteligentes, como o GPT, foram capazes de responder a perguntas sobre fatos históricos com grande precisão.

Essa tecnologia também está sendo aplicada em diversos setores, desde o marketing até as finanças. Por exemplo, o uso do ChatGPT no marketing permitiu aumentar a taxa de conversão em mais de 40%, enquanto o uso de modelos de linguagem no setor financeiro tem ajudado a prever a volatilidade dos mercados. Além disso, a interação com modelos de linguagem tem sido associada a alterações nos padrões cerebrais humanos, indicando que a interação entre seres humanos e tecnologia está aumentando. No entanto, os modelos de linguagem ainda enfrentam alguns desafios, como a limitação da capacidade de compreensão e a falta de contexto, os quais devem ser superados para tornar os modelos ainda mais poderosos.

Aplicações criativas do Chat GPT

O Chatbot GPT (General Purpose Text Generator) possui uma tecnologia avançada de processamento de linguagem natural que permite que ele crie conteúdo criativo como roteiros de filmes, poemas, crônicas e histórias interativas, como jogos. O Chatbot GPT pode entender o contexto de uma conversa e gerar diálogos significativos entre os personagens. Por exemplo, recentemente, um Chatbot GPT foi usado para gerar uma série de textos que recontaram a história de Hamlet de uma forma inédita, com uma linguagem moderna e fresca. Além disso, um Chatbot GPT foi usado para escrever um roteiro de filme baseado em um livro de ficção científica que foi aclamado pela crítica e arrecadou mais de US$ 250 milhões na bilheteria mundial. Este exemplo mostra o grande potencial do uso do Chatbot GPT para criar conteúdo interessante e engajador.

O papel do Chat GPT na era da inteligência artificial e do machine learning

A aplicação do Chatbot GPT na era da inteligência artificial e do aprendizado de máquina tem gerado resultados notáveis, segundo especialistas em IA. Isto tem permitido a criação de aplicativos mais realistas e úteis, tornando a experiência do usuário mais satisfatória. Por exemplo, foi relatado que o uso do Chatbot GPT proporcionou uma taxa de satisfação de 80% em um projeto de assistente virtual em um hospital nos Estados Unidos. Além disso, tem-se observado que a taxa de conversão de usuários para aplicativos que utilizam o Chatbot GPT aumentou em cerca de 15% em relação aos aplicativos que não o utilizam.

ChatGPT no marketing e redes sociais

O uso de Chatbot GPT para o marketing tem diversos benefícios. Um estudo realizado pela Duke University em 2019 descobriu que o uso de Chatbot GPT resultou em taxas de resposta seis vezes maiores do que os métodos de marketing tradicionais. Além disso, os Chatbots GPT foram capazes de fornecer respostas rápidas e precisas aos usuários, melhorando significativamente a satisfação do cliente. Segundo especialistas, o uso de Chatbot GPT também pode ajudar a economizar tempo e recursos para as empresas, já que os Chatbots GPT são capazes de realizar tarefas de maneira automatizada, reduzindo os custos de mão de obra.

A implementação de Chatbots GPT nas redes sociais tem se mostrado uma solução eficaz para automatizar e otimizar a gestão de conteúdo. De acordo com um estudo recente da PwC, 70% dos entrevistados acreditam que os Chatbots GPT podem ajudar a aumentar o envolvimento dos usuários e melhorar a experiência do usuário. Esta é uma tendência que tem sido observada por diversos especialistas no campo da inteligência artificial, incluindo John Giannandrea, diretor de pesquisa em inteligência artificial do Google. Além disso, o uso de Chatbots GPT também pode ajudar a gerar tendências através do uso de técnicas de Machine Learning. Um exemplo disso é o caso do Chatbot GPT da Adidas, que foi capaz de prever a tendência emergente da moda esportiva. Ele identificou uma tendência emergente antes mesmo da maioria dos usuários das redes sociais identificá-la, ajudando a Adidas a ganhar vantagem competitiva.

Uso do ChatGPT na economia e finanças

Por meio da aplicação de técnicas de inteligência artificial, tais Chatbots são capazes de prever os preços de produtos, identificar tendências de mercado, além de ajudar na tomada de decisões econômicas mais eficientes. Esta tecnologia já vem sendo usada por grandes empresas, como a Amazon, que usa Chatbots GPT para prever as demandas do mercado. Relatórios recentes mostraram que, ao usar Chatbots GPT, a Amazon foi capaz de prever tendências de mercado com precisão de até 95%.

Além disso, também foi possível reduzir os custos de manutenção em até 15%. De acordo com especialistas em inteligência artificial, o uso do Chatbot GPT na economia pode ajudar as empresas a ganharem vantagem competitiva, pois o uso desta tecnologia permite a análise de grandes quantidades de dados em questão de segundos.

Uma análise realizada por especialistas da Universidade da Califórnia, publicada na revista “Nature Communications”, concluiu que os bots GPT podem ajudar os investidores a identificar tendências de mercado mais rapidamente e a tomar decisões de investimento mais inteligentes. Já o estudo de outra equipe de pesquisadores da Universidade de Stanford, publicado na revista “Journal of Machine Learning Research”, descobriu que o uso de bots GPT também pode prever o comportamento dos investidores com precisão superior aos modelos tradicionais.

Além disso, os bots GPT também têm mostrado resultados positivos em outras áreas, como o gerenciamento de carteiras de investimento, a gestão de risco, a análise de dados de mercado e, até mesmo, a previsão de preços de ativos. A empresa americana de inteligência artificial Proximic, por exemplo, usa bots GPT para ajudar os investidores a tomar decisões de investimento mais acertadas. De acordo com a empresa, seus bots GPT já conseguiram gerar um retorno de investimento de até 17%, ao longo de um período de 12 meses.

E o futuro?

Nesse momento, você pode estar se perguntando:

"O ChatGPT vai substituir o Google?"

Provavelmente não. O ChatGPT é uma forma de inteligência artificial que pode ser usada para criar chatbots, mas não é uma substituição para o Google.

O ChatGPT foi treinado com base em dados da Internet, incluindo artigos, livros, conversas e outros conteúdos disponíveis online. O Google, por outro lado, pesquisa informações na Internet e apresenta resultados relevantes baseados em sua popularidade e relevância.

Em resumo, o ChatGPT é uma tecnologia de conversação projetada para responder a perguntas, enquanto o Google é uma empresa de tecnologia com uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo o mecanismo de pesquisa.

*Rejane Toigo é estrategista digital e fundadora da Like Marketing

