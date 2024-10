Como fazer o financiamento climático chegar diretamente aos Povos Indígenas? Relatório revela

Cerca de 80% da biodiversidade mundial está concentrada em terras indígenas, mas os povos e comunidades locais recebem menos de 1% da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (AOD) – fornecida por governos de países desenvolvidos a países em desenvolvimento – ,

A assistência é um importante mecanismo para canalizar recursos para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, por isso, fundos liderados por indígenas estão surgindo como um caminho para o investimento direto em comunidades.

Com a assistência, surge o relatório “Canalizando o financiamento climático para os povos indígenas”.

O relatório é fruto de parceria que canalizou recursos para iniciativas de desenvolvimento lideradas pelo Povo Xavante, e traz toda a experiência adquirida pelas entidades envolvidas:

Fundo Podáali

The Nature Conservancy (TNC) Brasil

Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt)

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab)

Confira o documento completo clicando aqui.

Por que o documento é importante?

O relatório é inédito, e traz as lições aprendidas nessa experiência, que usou recursos financeiros do programa jurisdicional de REDD+ do estado de Mato Grosso.

O documento traz ainda recomendações para dois dos principais grupos de atores: tomadores de decisão e doadores de financiamento climático, e para fundos liderados por indígenas e seus parceiros.

O lançamento oficial foi durante a Semana do Clima de New York, na qual estiveram presentes diversos doadores e representantes indígenas.

O projeto deu certo a ponto das organizações indígenas da Amazônia Brasileira passarem a considerar replicar o modelo de financiamento em outras etnoregiões em Mato Grosso.

"Nossos territórios (indígenas) permanecem expostos a diversas ameaças e enfrentam dificuldades para acessar o apoio financeiro necessário, principalmente devido à alta burocracia. É essencial um mecanismo que simplifique esse acesso e responda de forma efetiva às necessidades específicas de cada região", conclui Valdemilson Ariabo, conselheiro do Fundo Podáali.

