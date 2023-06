Positivo avança no segmento de automação e segurança eletrônica

A Positivo Tecnologia acaba de anunciar a compra da SecuriCenter, empresa com mais de 25 anos de atuação na distribuição de equipamentos de soluções de tecnologia voltadas para o mercado de automação e segurança eletrônica. A SecuriCenter é uma das maiores distribuidoras desse tipo de soluções tecnológicas em São Paulo (SP) e Recife (PE), cidades em que atende a grandes e médios integradores, além de instaladores. Possui portfólio de mais de 2.100 itens classificados em oito categorias e oferecidos a 13 mil clientes. Em 2022, a SecuriCenter registrou receita bruta de aproximadamente R$ 97 milhões e cresceu cerca de 40% ao ano entre 2019 e 2022.

A aquisição é anunciada duas semanas após o lançamento da PositivoSEG, unidade de negócios de automação e segurança eletrônica voltada para o mercado B2B. Com a compra da SecuriCenter, a Positivo Tecnologia passa a desintermediar parte da cadeia ao atuar de maneira mais próxima das revendas e integradores de automação e segurança eletrônica, ao potencializar a distribuição tanto dos produtos da PositivoSEG (conceito “Do it for Me”) quanto da linha Positivo Casa Inteligente (conceito “Do it Yourself”).

Essa última, lançada em 2019, é a plataforma da Positivo Tecnologia com soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT) para ambientes conectados. “A aquisição da SecuriCenter se dá em um excelente momento para nossa Companhia, que acaba de estrear uma outra vertente de negócios com foco em automação e segurança eletrônica para empresas, escolas, condomínios e residências”, diz Helio Bruck Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia. “O movimento nos ajudará a fazer com que os produtos da PositivoSEG cheguem às principais revendas para apoiá-las a suprir a demanda desse segmento”, afirma.

Negócios em alta

Segundo a pesquisa Panorama do Mercado, publicada em 2022 pela ABESE (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), o mercado de automação e segurança eletrônica no Brasil cresce, em média, 15% ao ano e movimenta cerca de R$ 11 bilhões. A conclusão da aquisição da distribuidora SecuriCenter está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação. Dentre elas está a submissão para avaliação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o qual deverá informar o parecer ainda em 2023. O valor da transação já está contemplado nos investimentos iniciais estimados de R$40 milhões, os mesmos anunciados em 13 de junho de 2023, quando foi lançada a PositivoSEG. Esse valor inclui também investimentos para a estruturação da nova unidade de negócios de automação e segurança eletrônica, além de capital de giro e produção, principalmente. O montante referente à transação será parcialmente desembolsado no momento da conclusão da operação com o remanescente efetuado ao longo dos próximos cinco anos.

A aquisição da SecuriCenter acelera a entrada da Positivo Tecnologia no segmento de automação e segurança eletrônica, além de reforçar a intenção em se consolidar como competidora relevante nesse mercado. “O movimento é um avanço importante da jornada iniciada com o lançamento da PositivoSEG. Potencializa nossas Avenidas de Crescimento, devido à maior diversificação dos negócios e fortalece nossa presença no segmento B2B, o que está totalmente em linha com o planejamento estratégico da Companhia”, diz José Ricardo Tobias, diretor de IoT da Positivo Tecnologia e responsável pelas unidades PositivoSEG e Positivo Casa Inteligente.

