O que está por trás da estratégia da Positivo de comprar consultoria que teve receita de R$ 459 mi 

A empresa que quer diversificar produtos e serviços pode adotar como estratégia a criação de parcerias. Existe, no entanto, uma opção que pode ser ainda melhor para atingir o objetivo proposto: realizar fusões e aquisições. A Positivo, gigante brasileira do setor de tecnologia, optou pela segunda opção e fechou acordo para adquirir a Algar TI Consultoria S.A.

A empresa de Serviços Gerenciados de TI (MSP) possui mais de 25 anos, receita bruta em torno de R$ 459 milhões nos últimos 12 meses e destaque na atuação internacional, com escritórios próprios no México, na Colômbia e na Argentina.

Com o contrato de aquisição, assinado na última segunda-feira (18), a receita de serviços e soluções de TI da Positivo Tecnologia passa de uma participação de 8% da receita total para aproximadamente 18%.

“A união de forças entre as ofertas de infraestrutura de hardware e de parcerias estratégicas da nossa Companhia, aliadas à experiência em serviços da Algar TI Consultoria, cria uma verdadeira powerhouse de tecnologia”, diz Rodrigo Guercio, vice-presidente para Negócios Corporativos da Positivo Tecnologia.

Como se deu o acordo

A operação compreende 100% da empresa responsável pela área de Serviços Gerenciados de TI (Managed Service Provider) da Algar Tech, que faz parte do Grupo Algar.

A negociação não inclui a unidade de CX - Customer Experience (Call Center) , que permanecerá no Grupo Algar .

A operação está sob avaliação e depende da aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Acompanham na transação todo o corpo diretivo do negócio MSP, diretores e gerentes e 100% dos 4,5 mil colaboradores.

Positivo se torna uma verdadeira powerhouse do setor

Com a aquisição, a empresa se tornará ainda mais robusta na oferta de serviços de TI e irá expandir suas operações para pontos chave da América Latina.

Os 160 clientes corporativos da Algar TI Consultoria S.A poderão contar com vantagens que vão desde a melhor capacidade de processamento de inteligência artificial da Nvidia até ampla gama de dispositivos, que incluem notebooks, desktops, tablets e smartphones com unidades de processamento neural integradas.

As expectativa da empresa

Segundo a Positivo Tecnologia, a união cria vantagens competitivas únicas para capturar as oportunidades no mercado de serviços de tecnologia – estimado em mais de US$ 45 bilhões no Brasil e US$ 115 bilhões na América Latina, segundo dados da ABES.

O principal objetivo é proporcionar maior recorrência de receita, maior rentabilidade e menor necessidade de capital de giro, contribuindo para a criação de valor para os acionistas e demais stakeholders da companhia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube