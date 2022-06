Bússola Cultural: Semana tem Música para cortar os pulsos e mês do orgulho

Por Bússola

O pulso ainda pulsa

No mês dos namorados, o Em Cartaz #CulturaEmCasa apresenta "Música para cortar os pulsos". Com dramaturgia e direção de Rafael Gomes, a obra aborda o dia a dia de três jovens. Isabela sofre porque foi abandonada. Felipe quer se apaixonar, e Ricardo, seu melhor amigo, está apaixonado por ele. No espetáculo, as canções pulsam na mesma intensidade que as histórias desses três corações juvenis.

domingo, 12 de junho, pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa. Acesse aqui

Bysha, tu acha?

A série de entrevistas “Bysha, tu acha?” abre a programação do Mês do Orgulho LGBTQIAP+ da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa. Durante a série, importantes figuras discutem questões estruturais da comunidade. A série vai ao ar nos dias 8, 15, 22 e 29 de junho, sempre às 20h. Ao longo do mês, a plataforma apresenta ainda o “Show de Stand-Up LGBTQIAP+”, o “Performance Ball: House of Cabal & Casa Candaces” e muito mais.

acesse a plataforma para a programação completa, aqui

Memórias do Futuro

O Memorial da Resistência de São Paulo, localizado no antigo prédio do Deops/SP, acaba de inaugurar a exposição Memórias do Futuro: Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência. Sob curadoria do sociólogo e escritor Mário Augusto Medeiros da Silva, a mostra traça um panorama histórico de mais de um século de lutas por direitos da população negra no estado. São mais de 450 materiais entre fotos, cartazes, jornais e documentos de organizações como a Coalizão Negra por Direitos, Geledés Instituto da Mulher Negra e a participação de coletivos e artistas como Bruno Baptistelli, Geraldo Filme, João Pinheiro, Ilú Obá De Min, Moisés Patrício, No Martins, Renata Felinto, Sidney Amaral, Soberana Ziza e Wagner Celestino.

Memorial da Resistência, de quarta a segunda, das 10h às 18h; gratuito, livre; os ingressos estão disponíveis no site e na bilheteria do prédio, reservas aqui

Rock and roll all nite

Ritchie, Fernanda Abreu, Philippe Seabra (Plebe Rude) e Supla comemoram os 40 anos do Rock Brasil com a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos no Teatro Sérgio Cardoso. Durante o espetáculo Clássicos do Rock, com direção e regência dos maestros Luís Gustavo Petri e José Consani, será executado um repertório de grandes sucessos do BRock e clássicos internacionais do gênero como músicas dos Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, Nirvana, Ozzy e outros. O show é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura de Santos e Amigos da Arte, com apoio institucional do Teatro Sérgio Cardoso.

Teatro Sérgio Cardoso, 17 de junho às 20h30. Para mais informações, acesse aqui

A Caça

William Bloor chega à fazenda de Samuel e Jude Covey para investigar uma suspeita de contaminação. Sua instrução, como agente oficial do Estado, é destruir raposas, que ameaçam as produções e colheitas agrícolas da Inglaterra. Conforme avança com suas investigações, William percebe não só a ausência de raposas como também se depara com eventos que mudam o curso de sua vida e suas crenças. O texto premiado é de Foxfinder – A Caça, da dramaturga inglesa Dawn King, com tradução de Carolina Fabri e direção de Wallyson Mota. Em cartaz pela plataforma #CulturaEmCasa neste final de semana e no Teatro Sérgio Cardoso até 15 de junho.

plataforma #CulturaEmCasa, sexta e sábado, 10 e 11 de junho, às 20h30, gratuito, acesse aqui

Teatro Sérgio Cardoso, presencial, até 14 de junho, segundas e terças-feiras às 19h, acesse aqui

Só tenho instrumentos

Esta edição do Notas Contemporâneas recebe a cantora carioca Fernanda Abreu, que fala sobre sua vida e trajetória como artista. O bate-papo é mediado por Cacá Machado, músico, pesquisador e historiador e conta com a participação da Banda MIS. Com organização e curadoria da historiadora Rosana Caramaschi, o programa Notas Contemporâneas, transmitido pela plataforma #CulturaEmCasa, registra depoimentos de significativos nomes do cenário musical brasileiro, erudito e popular, preservando a história oral do MIS.

Acesse aqui

200 filmes

Para quem é fã ou mesmo quer uma incursão sobre o panorama cinematográfico dos últimos 120 anos, a plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa e o Cine Petra Belas Artes em parceria organizaram a mostra “200 anos de independência em 200 filmes”. São 100 longas e 100 curtas dos principais movimentos do cinema nacional como o Cinema Novo, as pornochanchadas, Cinédia, Boca do Lixo e muito mais estão representados nas mostras.

Belas Artes, até 30 de junho, a preços populares (R$ 4 e R$ 2 - meia entrada).

pela plataforma #CulturaEmCasa totalmente gratuito, com dois filmes por dia, de 15 a 29 de junho; mais informações pelo site do Cine Petra Belas Artes ou pela plataforma #CulturaEmCasa

Zabumbando

Com concepção e roteiro original do músico paraibano Guegué Medeiros, a plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa apresenta o “Zabumbando”, uma série documental em três episódios sobre a zabumba, tambor de sonoridade grave, também conhecido como “bumbo” ou “caixa grande”. Guegué Medeiros entrevista três grandes mestres zabumbeiros: Dido Trajano, Eder “O” Rocha e Zé Pitoco, que falam sobre seus trabalhos e trajetórias. A arte popular e seus protagonistas ganham destaque nessa brasileiríssima e descontraída série.

já disponível; acesse aqui

Encontro de gerações

De 10 a 12 de junho, o Teatro Sérgio Cardoso apresenta o espetáculo "Zé Luiz Mazziotti — "Encontro de Gerações". Zé Luiz Mazziotti, que já trabalhou junto com grandes ícones da música, participou de vários festivais nacionais e internacionais e recebeu importantes prêmios e homenagens de expoentes da música popular brasileira. Uma das vozes mais bonitas e perfeitas da MPB, Zé Luiz se apresenta com Gui Moscarini (voz e violão) e Felipe Bedetti (voz e violão) na sexta-feira (10), Gabriel Soares (voz) e o pianista Renato Barbosa no sábado (11) e Bruna Moraes (voz e violão), no show de domingo (12). Não será permitida a entrada após o horário de início do espetáculo.

para mais informações e compra de ingressos, acesse aqui

School of rock

Uma verdadeira incursão musical com foco no blues e no rock. É o que garante a Samsung Mostra Blues & Rock composta por 24 atividades, de exposições a máster classes referentes à história e inicialização à música, e pocket shows. O evento terá também duas exposições fotográficas: a "Mulheres no Blues e Rock" e a "Exposição Blues e Rock", ambas com imagens do fotógrafo paulista André Velozo, que também comandará quatro aulas focadas na música. A mostra visa explorar os estilos musicais e seus desdobramentos em dois espaços na capital paulista: o CEU Taipas, na Zona Norte, e o CEU Carrão, na Zona Leste. Os locais foram escolhidos com o objetivo de democratizar o acesso à cultura para o público em geral e ONGs.

