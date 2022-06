Gerdau abre programa de estágio com foco em diversidade e inclusão

Estão abertas até dia 29 de junho as inscrições do G.Start, programa de estágio da Gerdau. Nesta nova edição, são mais de 120 vagas para estudantes universitários nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. As inscrições para o programa podem ser feitas pelo site.

Podem se candidatar estudantes dos cursos de administração, comércio exterior, engenharias, economia, psicologia e sistemas de informação e áreas correlatas nas modalidades presencial ou EAD, com disponibilidade para estagiar por, no mínimo, um ano, com vontade de aprender e se desenvolver, e que estejam dispostos a colaborar com a construção da Gerdau do futuro. O processo seletivo inclui inscrição online, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para setembro de 2022.

De acordo com Flávia Nardon, gerente global de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Gerdau, o programa G.Start reforça o compromisso da empresa de empoderar pessoas que constroem o futuro e de estimular o protagonismo destes novos profissionais. “Para a Gerdau, a construção de um ambiente de trabalho diverso e inclusivo é um dos nossos princípios, e contribui com o desenvolvimento humano e com a cultura de inovação. Os programas de entrada da empresa apresentam um olhar atento à diversidade e inclusão, de modo a refletir a diversidade da nossa sociedade e apresentar oportunidades para todas as pessoas”, afirma Flávia.

Os candidatos e candidatas selecionados vão aprimorar o conhecimento técnico por meio de uma trilha de aprendizagem robusta, com ações práticas, troca de experiências e capacitações formais, complementares a formação acadêmica.

O objetivo é desenvolver futuros líderes, capazes de propor soluções simples e ágeis, e que trabalhem de forma colaborativa para responder aos desafios de um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico. Criado em 2018 como uma nova fase dos programas de formação da Gerdau, o G.Start já contou com a participação de mais de 2.000 estudantes. Só em 2021, houve a contratação de cerca de 580 estagiários e estagiárias.

A Gerdau oferece aos estudantes contratados pelo programa G.Start bolsa-auxílio, assistência médica e auxílio medicamento, assistência odontológica, telemedicina Einstein Conecta, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade).

