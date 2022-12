Claudia Leitte inova como empreendedora, com startup de vinhos em lata

A cantora Claudia Leitte tem ampliado seu perfil de empresária, e, para além do setor do entretenimento, anunciou recentemente sua marca de cosméticos, a Yon, do grupo Vênus, com que firmou sociedade.

Agora, Claudia tornou-se a mais nova sócia da Artse, uma startup brasileira de vinhos em lata, criada pela empresária Jaqueline Barsi e pela a chefe de cozinha, Izabela Dolabela. Classificada como uma potencializadora de ideias, a cantora soma à marca considerando a visão do suporte ao empreendedorismo feminino, de produtos e serviços de qualidade, respeito com o meio ambiente e valorização de pequenos produtores, junto à Jaqueline e Izabela.

“A chegada da Claudinha vai ampliar o alcance da marca em eventos e despertar a curiosidade dos seus fãs para o mercado de vinhos em lata. Teremos os nossos vinhos nos shows e festas em que ela participar”, diz Jaqueline Barsi.

Lançada em 2021 a Artse chegou ao mercado brasileiro para descomplicar o consumo de vinhos e movimentar a cadeia de pequenos produtores. Para romper com as formalidades da bebida, a marca desenvolveu uma edição limitada em latas de 269ml de vinhos secos, jovens, leves e saborosos.

“Adoro vinho, porque não precisa de uma ocasião especial para beber, ele faz qualquer ocasião ser especial. Vinho é igual música. Canções boas atravessam gerações e nossos vinhos também vão atravessar, marcar momentos. O vinho é aspiracional e com a Artse vejo a oportunidade de criar uma identificação com o meu público, também porque é uma marca moderna e jovem. Acredito que estamos entrando com nossas latinhas na hora certa, as festas estão de volta e todos nós queremos celebrar!”, declarou Claudia Leitte.

Frequentadora de eventos, Jaqueline sempre se deparou com as limitações das opções de bebidas que tinham nas festas que frequentava, uma opção era a cerveja em lata, outra eram os drinks prontos para beber, a primeira opção além do amargor, tem as calorias, a segunda opção ainda é de drinks doces, em sua maioria. Fã de vinho, ela não encontrava a opção nos eventos, o que levou Jaqueline a insistir nessa ideia.

“Eu sempre quis desmistificar o lugar do vinho e tornar ele mais acessível, não só falando de ocasião de consumo, mas também das pessoas que o consomem. Cada vez mais jovens e mulheres estão bebendo vinho, a categoria está se tornando mais conhecida, então por que não democratizar a embalagem e a forma de chegar nas pessoas também?” afirma Jaqueline, que complementa: "Queremos mostrar que o vinho pode ser consumido sem protocolos”.

A artista e a fundadora da marca se conhecem há 10 anos. “Vejo na Claudinha alguém que leva diversão para todos os públicos. Enquanto ela leva a diversão para as pessoas, a Artse faz parte da descontração”, diz Jaqueline Barsi.

“Faço meus shows pra fazer gente feliz. Eu busco sempre celebrar a vida. Eu levo a Arte para todo canto. E agora a Artse vai fazer parte disso. Vamos tirar o vinho desse pedestal e trazer ele pra mais perto das pessoas. Vamos trocar a formalidade pela diversão e mostrar que vinho é para quem quiser, onde quiser, quando quiser. É sobre celebrar, aproveitar o momento e a única regra daqui em diante é só diversão, claro, com consumo responsável” disse Claudia Leitte.

Feitos em lotes mínimos de mil litros por ano, o primeiro montante de vinho rosé precisou de reposição de estoque apenas 3 meses depois do lançamento. Após o primeiro trimestre de vendas a Artse já atingiu um faturamento mensal de R$ 40.000,00.

“Com a chegada da Claudinha a nossa programação para os próximos meses é focar nossos esforços de marketing e vendas nas festas de final de ano e no carnaval, por isso já estamos planejando algumas novidades. Em breve, pretendemos lançar pelo menos mais dois vinhos”, disse Barsi.

