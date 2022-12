4 dicas para reverter o abandono de carrinho no seu e-commerce

O abandono de carrinho é um dos principais desafios do e-commerce. Instabilidade na plataforma, meios de pagamentos limitados, frete e complexidade no cadastro são alguns dos motivos que levam o cliente desistir da compra antes de finalizá-la. E a taxa de abandono no Brasil chega a 83%, segundo uma pesquisa realizada pela Ve Interactive, fornecedora de uma plataforma integrada de publicidade digital e conversão onsite. Por isso, mapear os principais motivos que influenciam na desistência da compra deve ser o primeiro passo dos empreendedores.

“O abandono de carrinho está completamente conectado ao comportamento do consumidor e sua relação com a marca. Compreender qual o caminho mais assertivo para o negócio é fundamental. Os lojistas precisam se atentar ao perfil do cliente, analisar a jornada de compra e torná-la simples e personalizada”, afirma Jackson Araújo, COO da Showkase, plataforma de social commerce, que listou a pedido da Bússola quatro dicas para rever esse cenário.

Revise a jornada de compra

Oferecer uma jornada de compra simples, fácil, rápida e eficaz é premissa básica no e-commerce. O atual consumidor busca cada vez mais agilidade, praticidade e segurança. “Revise todos os processos de compra do seu negócio, como login, canais de atendimento, checkout e as formas de pagamento. Aposte em formulários com perguntas curtas e objetivas, reduza os pop-ups, banners, notificações e anúncios, afinal, quanto mais rápido e acessível for para concluir a compra, mais chances haverá do cliente concluí-la.”

Avalie os valores cobrados

As taxas, como frete e juros, precisam ser revisadas e negociadas constantemente para garantir bons preços finais para os consumidores, evitando assim desistências e abandono de carrinho. Além disso, seja transparente, apresentando as condições de pagamento de forma antecipada e clara.

Amplie as opções de pagamento

Quanto mais opções de pagamento, maior a chance do cliente fechar o negócio. Por isso, conhecer o público-alvo e dispor das formas de pagamento que mais fazem sentido para ele é sinônimo de sucesso. Para Jackson, é fundamental investir em novas soluções de pagamento, mais disruptivas e ágeis, para reverter o abandono de carrinho.

Invista em campanhas e promoções

Ações como frete grátis e cashback, por exemplo, ampliam as chances do consumidor finalizar a compra. “A digitalização do varejo, aliada à disputa pela entrega mais rápida e mais barata, tornaram-se fator decisivo na hora da compra, ainda mais diante da concorrência visceral do e-commerce.”

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também