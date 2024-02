“Carro-cachorro” circula por Santos para conscientizar sobre doenças causadas por parasitas

Quem estiver passeando por Santos, no litoral paulista, pode se deparar com um carro meio inusitado circulando pelas ruas da cidade. É uma van repleta de pelos e parasitas gigantes coloridos. A ideia é chamar a atenção mesmo, só que de um jeito divertido, para a prevenção de doenças causadas por parasitas em bichos de estimação.

O alerta fica ainda mais urgente agora no verão, período de chuvas, quando aumenta a reprodução de parasitas que transmitem doenças, como pulgas, mosquitos e carrapatos. Tanto que, segundo o Grupo PetLove, nos meses mais quentes do ano aumenta o número de remédios usados no combate a essas pragas.

E o combate é importante porque, muita gente não sabe, mas infestações parasitárias podem virar algo sério, provocar doenças preocupantes como erlichiose, babesiose e anaplasmose, que, dependendo da situação, podem levar matar os animais de estimação.

Sintomas para ficar de olho

Segundo a médica-veterinária da Petlove, Viviane Tamos, os principais sintomas das doenças parasitárias podem variar desde coceira intensa e queda de pelos do pet até problemas gastrointestinais, fraqueza e febre.

Local escolhido a dedo

A realização da ação de conscientização da Petlove em Santos não é aleatória, já que o cuidado deve ser redobrado em regiões litorâneas. “Ambientes úmidos, como o litoral, propiciam a proliferação de pulgas, carrapatos, vetores como mosquitos e aumentam a vulnerabilidade dos pets. Locais mais quentes favorecem a presença de parasitas em áreas úmidas”, destaca Viviane Tamos.

Distribuição de brindes

O Petcar fará um trajeto pela orla de Santos até chegar em seu destino: a loja da Petlove, na Avenida Washington Luís, 476, em Gonzaga. Na unidade, o famoso carro-cachorro receberá os devidos cuidados e, com ajuda do público, ficará livre dos parasitas. Além disso, a Petlove irá distribuir brindes e promover uma ação para os clientes, na qual quem retirar uma pulga premiada terá direito a um produto surpresa para o seu pet.

