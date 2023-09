Câmeras inteligentes podem reduzir acidentes de trânsito e custos com gestão de frotas

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), anualmente cerca de 45 mil mortes e 300 mil lesões graves são causadas por acidentes no trânsito. Os números demonstram a urgência de medidas para reverter esse problema que afeta também veículos comerciais, ou seja, que fazem transportes de mercadorias ou servem de locomoção para prestar algum tipo de serviço. Uma tecnologia tem se destacado como potencial solução para as frotas é a videotelemetria.

A combinação de Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e Big Data usa câmeras inteligentes para identificar automaticamente comportamentos de risco, como distração ao volante, uso do celular, distância insegura e excesso de velocidade. Um alerta sonoro é emitido imediatamente na cabine para o motorista retomar o cuidado e atenção. Eficiente, a tecnologia pode contribuir para uma diminuição significativa no número de acidentes de transito.

Recurso para gestão de frotas

A videotelemetria também auxilia as empresas a criar políticas de reconhecimento de bons condutores. Imagens das situações perigosas são coletadas e enviadas para uma plataforma, a fim de que o gestor da frota tenha acesso ao que aconteceu e possa tomar decisões de como treinar e capacitar o seu time. “O gestor também é responsável pelo que está acontecendo nas ruas e precisa trabalhar ativamente nas ações corretivas para que o motorista tenha uma direção mais focada e cuidadosa. Isso exige investimento das empresas para que ele possa ter ferramentas a seu favor”, afirma Rodrigo Mourad, presidente e cofundador da Cobli, FleetTech que inclui a tecnologia em seus serviços.

Um levantamento divulgado pela Abramet (Associação Brasileira de Medicina do Tráfego) mostrou que, em todo o País, pelo menos 250 mil condutores foram flagrados utilizando o celular no trânsito em 2021. O ato já é a principal causa de distração ao volante e também pesa no bolso. O uso do telefone é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Contar com uma identificação automática desse hábito e com o alerta imediato na cabine impacta na segurança e na redução de gastos.

Mourad enfatiza que o retorno de resultados é rápido e transformador para a segurança e redução de custos. “Em poucos meses da implementação da Cobli Cam — nossa solução de videotelemetria — um cliente reduziu 68% dos comportamentos de risco. Já outra empresa, diminuiu a praticamente zero as infrações por uso de celular“, diz Rodrigo.

Tecnologia para salvar vidas

O potencial da videotelemetria para a proteção à vida é grande, mas pouco explorado pelas empresas. Segundo o estudo The Video Telematics Market, da Berg Insight, de 2021 para 2022 houve um aumento de 17% de dispositivos de vídeos instalados em veículos na América do Norte. Até 2025, este aumento chegará a 86%. “O número da adoção da videotelemetria no país ainda é baixo, porém tem crescido nos últimos anos. Na Cobli, por exemplo, 50% dos nossos novos clientes já optam pela solução com câmeras”, afirma Rodrigo.

O executivo afirma que tornar as vias mais seguras requer investimento e atenção, e que a videotelemetria é uma ferramenta indispensável na busca por uma direção mais focada e cuidadosa. “Com o tempo, o motorista cria seu modo específico de direção e passa ter comportamentos inconscientes. Com gravações e imagens, é possível planejar ações e reconhecimentos customizados e priorizados para que condutor e demais pessoas ao seu redor voltem para casa em segurança”, diz..

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Como maximizar a prevenção de acidentes de trabalho?

Cultura de integridade após uma década da Lei Anticorrupção

A (in)visibilidade dos médicos no mundo digital