Diretora da Samsung explica por que 'ações devem ter objetivos claros' em empresas tech

As grandes companhias de tecnologia desempenham um papel significativo na sociedade moderna, não apenas impulsionando a inovação com o lançamento de produtos com tecnologia de ponta e inteligência artificial (IA), mas também moldando as tendências globais de comportamento e consumo.

À medida que a conscientização sobre as questões climáticas e ambientais aumenta, essas empresas também têm um importante papel ao assumir compromissos com o meio ambiente, implementando estratégias corporativas com foco em sustentabilidade e estimulando seus consumidores a adotarem hábitos positivos para o planeta.

O que as grandes empresas de tecnologia podem fazer?

Entre as estratégias corporativas que podem ser adotadas para contribuir com o meio ambiente, as empresas de tecnologia podem contar com ações relacionadas ao desenvolvimento de produtos com maior eficiência energética, uso da IA para otimização dos recursos e redução do desperdício, bem como a expansão da economia circular e uma melhor gestão de resíduos, seja estimulando os processos de reciclagem, a reutilização de materiais ou o prolongamento da vida útil dos produtos.

Reciclagem

Um exemplo do impacto positivo alcançado com o estímulo à reciclagem é o programa de logística reversa da Samsung, conhecido como “Samsung Recicla”.

A iniciativa implementada no Brasil em 2017 alcança, ano após anos, dados cada vez maiores de resíduos eletrônicos que são coletados e adequadamente destinados aos processos de reciclagem para serem reinseridos no mercado.

Em 2023, o Samsung Recicla registrou um aumento de 115% no volume de resíduos eletrônicos coletados em comparação ao ano anterior, e prevê coletar mais de 14 mil toneladas de resíduos eletrônicos na América Latina este ano.

Economia circular

A aplicação de materiais reciclados em novos produtos de tecnologia também está no caminho de se tornar uma tendência no que diz respeito à produção de equipamentos mais sustentáveis baseados na economia circular.

Atualmente, o mercado já conta com produtos desenvolvidos com componentes reciclados como plásticos provenientes de redes de pesca descartadas no oceano, barris de água e garrafas PET, além de alumínio e vidro reciclados.

Alguns exemplos são os smartphones da linha Galaxy S24, que contam com cobalto reciclado na composição de suas baterias, aço reciclado nos alto-falantes e poliuretano termoplástico (TPU) nas teclas laterais e de volume.

Objetivos claros e conscientização

Para estratégias de sustentabilidade que apresentem resultados concretos, é importante que as empresas trabalhem com metas desafiadoras e ao mesmo tempo realistas.

Essas ações devem ter objetivos claros, como a redução da pegada de carbono, a economia de água e energia elétrica, e o uso de energias renováveis. Dentro desses exemplos, já se encontram no mercado eletrodomésticos capazes de otimizar a rotina das famílias, como máquinas de lavar que iniciam o ciclo de lavagem em horários de menor pico e geladeiras que monitoram o uso de energia para contribuir com a economia.

Para além das ações internas, incentivar o consumidor a trazer a sustentabilidade para a sua rotina também é um fator de diferença para o planeta. Pensando nisso, os consumidores Samsung podem trocar seus equipamentos antigos por cupons de desconto para adquirir um produto novo.

Com todas essas possibilidades de atuação, é fundamental que as empresas de tecnologia aproveitem seu potencial de contribuir com o meio ambiente por meio de estratégias e ações assertivas.

Ao adotar estratégias cooperativas centradas na sustentabilidade, essas empresas não apenas reduzem seu próprio impacto ambiental, como ainda encorajam seus consumidores e demais organizações a fazerem o mesmo.

É com essa influência positiva que a sociedade deve adotar, em conjunto, hábitos de consumo cada vez mais saudáveis para o planeta: cada um fazendo a sua parte.

*Anna Karina Pinto é diretora de Marketing Corporativo da Samsung Brasil.

