Arábia Saudita e gestora brasileira se unem para potencializar investimentos privados

Com o intuito de estreitar os laços comerciais entre Brasil e Arábia Saudita, a eB Capital acaba de assinar um memorando de entendimento (MoU) para promover o desenvolvimento econômico de ambos os países.

O documento foi assinado com o Ministério de Investimentos da Arábia Saudita (MISA) e prevê a ação de ambas as partes por meio do investimento privado.

O que é um MoU?

O memorando de entendimento configura um documento preliminar, não vinculativo, mas que esclarece e lista as intenções de todas as partes interessadas em acordo futuro.

Em resumo, é uma declaração formal de intenção e compromisso entre as partes.

O anúncio foi feito durante visita da delegação brasileira, que inclui líderes do governo, ApexBrasil, BNDES e CNI, à capital de Riad, com a finalidade de estreitar os laços comerciais.

O cofundador e CEO da eB Capital, Eduardo Sirotsky Melzer, esteve presente para assinar o acordo com o ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid A. Al-Falih.

O que isso significa para o Brasil?

Na prática, a eB Capital, gestora de investimentos alternativos, e o MISA promoverão uma série de reuniões e rodadas de negócios para reunir investidores do Brasil e da Arábia Saudita.

Os eventos acontecerão nos próximos meses e promoverão a discussão de oportunidades, com foco em investimentos alternativos, segurança alimentar e crédito privado.

Os principais objetivos são aumentar a troca de informações sobre o cenário de negócios nos dois países e facilitar aportes de capital que contribuam para o crescimento mútuo de Brasil e Arábia Saudita.

“O Brasil é um país com relações comerciais amplas no ambiente global, e a Arábia Saudita tem proporcionado oportunidades importantes de investimentos. Entendemos que, nós, da eB Capital, comprometidos com o nosso país, temos a responsabilidade de participar ativamente desse processo e ajudar a atrair talentos, recursos financeiros e oportunidades para o Brasil”, conclui Melzer.

