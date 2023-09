Kayky Brito recebe alta após quase um mês de internação por atropelamento

Kayky Brito, de 34 anos, recebeu alta do Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 29. A informação acaba de ser divulgada por boletim da unidade de saúde.

No texto, os médicos explicaram que o ator tem apresentado boa recuperação, após ter sido atropelado no ínicio do mês. Ele deve continuar o processo de reabilitação em casa.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

"O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência".

Atropelamento

Ao todo, Kayky ficou internado por 27 dias. Ele foi hospitalizado no dia 2 de setembro, após ser vítima de um atropelamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Imagens feitas por câmeras de segurança mostraram o ator atravessando a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres.

Primeiro, ele foi atendido no Hospital Municipal Miguel Couto e depois transferido para o estabelecimento particular. Apesar do politraumatismo apontado pelos médicos, o ator, por sorte, teve sua coluna preservada.

Durante o tratamento, Kayky também passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito. De acordo com os médicos, casos de politraumatismo podem envolver também: lesões cerebrais, fratura de ossos, lesões na coluna, hemorragias, entre outras complicações.

Depois de apresentar boas respostas ao cuidados medicos, Kayky recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira, 22.