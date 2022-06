Calculadora do Bem mostra impacto ambiental gerado pela produção de roupas

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Repassa, plataforma online de compra e venda de vestuário, calçados e acessórios da Lojas Renner S.A., lançou a Calculadora do Bem, iniciativa que permite ao consumidor identificar o impacto ambiental causados por eu guarda-roupa. O cálculo é realizado de acordo com a quantidade e a classificação das peças de cada usuário. Para participar basta acessar a landing page.

Na página, será possível separar as peças entre calças, blusas, camisetas e camisas; shorts e saias; vestidos; casacos, jaquetas, blazers, malhas e suéteres; moda fitness e praia. A partir do resultado obtido, o consumidor saberá a quantidade de água e energia que foram consumidas para a produção das peças, além da quantidade de CO2 emitida no processo.

“A ação do Repassa tem o objetivo de reforçar o consumo consciente e a adesão à moda circular, uma vez que sustentabilidade e circularidade fazem parte da essência da nossa marca”, diz Tadeu Almeida, fundador e CEO do Repassa.

Modelo de negócio

O modelo de negócio do Repassa se diferencia no segmento de compra e venda de artigos de moda. Diferentemente dos canais de negociação direta entre vendedores e compradores, ele faz a curadoria e o controle de qualidade das mercadorias e é responsável por toda a jornada dos clientes, incluindo precificação, produção de fotos e catálogos, logística e entrega das peças, o que permite uma prestação de serviço mais completa e maior conveniência ao usuário, gerando encantamento.

A cada venda finalizada, o saldo é disponibilizado aos vendedores na própria plataforma e pode ser transferido para conta corrente ou usado no próprio site da empresa. Os valores também podem ser doados para organizações sociais, assim como os produtos reprovados no processo de curadoria.

Graças a essa ampliação da vida útil das mercadorias negociadas e a parcerias firmadas com ONGs, a plataforma acumula um histórico importante de impactos ambientais e sociais positivos. Somente em 2021, por exemplo, ela promoveu a doação de quase 210 mil itens e de R$ 1,7 milhão em dinheiro para mais de 20 projetos sociais em todo o país.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também Danilo Maeda: Desastres climáticos são uma tragédia anunciada

Influenciadores são "ponte" entre geração Z e marcas, diz especialista inglês

Chega a Minas Gerais programa que plantará 1 milhão de árvores pelo Brasil