4 passos para convencer seu gestor (e empresa) a adotar ideias de inovação

Cada vez mais funcionários são incentivados a propor inovações. E novas ideias valem muito para as empresas porque podem ajudar tanto na inovação quanto na economia de custos.

Algumas empresas incentivam os funcionários, inclusive, oferecendo prêmios como dinheiro, bônus, produtos e vouchers. Além dos ganhos para o negócio, isso também contribui para a redução da rotatividade de funcionários. E todos ganham.

O problema, é que na maioria das vezes que vamos propor algo inovador esbarramos em uma grande barreira chamada: falta de cultura de inovação. E convencer outros líderes de fazer algo tão disruptivo pode ser uma tarefa ingrata.

Então como convencer as pessoas a adotar a sua ideia inovadora?

1) Identifique as mudanças necessárias

Lembra quando você ficava nervoso pra fazer entrevistas de emprego? A sensação (e a solução) é a mesma ao apresentar um projeto novo. Você não sabe como a empresa vai te aceitar, mas deve saber o máximo possível sobre ela. Seja o mais realista possível e identifique o que é urgente e necessário. Certifique-se que a necessidade é real e que mais pessoas além de você enxergam a mesma necessidade.

2) Apresente a ideia com base em dados e métricas

Contra fatos não há argumentos, certo? Quanto mais claros e confiáveis ​​forem os dados, maior a certeza de que a ideia será aceita. Então reúna o máximo de métricas possíveis. Ao vender uma ideia é fundamental explicar quem se beneficiará dela e como. Então quando usamos métricas claras e relevantes, a ideia se torna mais assertiva para ser executada.

3) Inove Com Persuasão

Evite impor sua ideia como se fosse a melhor e única. Exponha o problema e proponha uma solução mostrando como todos saem ganhando. Assim você consegue aliados no seu setor, o que faz com que sua proposta se fortaleça e ganhe importância.

4) Aceite que talvez você falhe (e tá tudo bem)

Michael Jordan tem uma frase que diz: “Perdi mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Vinte e seis vezes me confiaram o arremesso da vitória e errei. Eu falhei uma e outra e outra vez na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso.”

Quando você assume um risco, há sempre a probabilidade de que algo possa dar certo ou errado. É por isso que, acima de tudo, paciência e persistência são necessárias aqui.

Então não deixe que um “não” mate a sua produtividade (e nem sua ideia, dependendo do caso!).

E a grande verdade, é que se você entende de inovação… Sabe que um dos maiores desafios para quem trabalha na área hoje é: Alinhar estratégias de inovação com as estratégias do negócio. Mostrar os benefícios da inovação é algo muitas vezes.. intangível.

