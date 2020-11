Bússola LIVE: O novo desenho político das cidades brasileiras em 2021

Os eleitores voltam às urnas no próximo domingo para decidir o futuro de 57 grandes cidades, incluindo 18 capitais, onde a disputa avançou para o 2º turno. Foram apenas duas semanas de campanha, marcada pela polarização e sob o impacto do aumento dos casos de Covid-19 no país, o que pode contribuir para um índice de abstenção ainda maior do que o registrado no 1º turno.

Ao final da votação, qual será o novo desenho político das cidades brasileiras em 2021? Quem serão os maiores vitoriosos das eleições de 2020? Os resultados das urnas levarão a que novos arranjos dos partidos e dos grupos políticos? E quais os efeitos das eleições municipais na corrida eleitoral de 2022?

Todas essas questões serão aprofundadas pelos analistas políticos da FSB Comunicação em mais um webinar especial sobre as eleições 2020 promovido pela Bússola. O debate será na próxima terça-feira, 1º de dezembro, às 12h, no YouTube da Exame. Alon Feuerwerker, Marcio de Freitas e Marcelo Tokarksi vão comentar os resultados do 2º turno e fazer um balanço do processo eleitoral deste ano. A mediação é de Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

Para assistir à live e mandar suas perguntas, inscreva-se aqui.

