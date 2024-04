Bússola Cultural: tributo a Rita Lee na Sala São Paulo

Tributo à Rita Lee

Quando? 13 de abril, sábado, às 21h.

Onde? Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

As cantoras Fernanda Abreu e Paula Lima, acompanhadas pela São Paulo Big Band, farão um tributo a Rita Lee.

A apresentação faz parte da quinta temporada do projeto “Encontros Históricos na Sala São Paulo”.

Terá transmissão ao vivo pelo YouTube @salasaopaulodigital.

Preços entre R$ 39,60 e R$ 210,00.

Fachada do Museu da Língua Portuguesa (Ciete Silvério/Divulgação)

Feira de Troca de Livros

Quando? 13/4, sábado, das 14h às 17h.

Onde? No Saguão e Pátio B e na Calçada do Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo.

Mensal e gratuita, a Feira de Troca de Livros estreia no dia 13 com o objetivo de proporcionar um espaço de encontro por meio do livro e da literatura e ainda incentivar a leitura.

A cada edição da feira, os participantes serão estimulados a doar seus livros para o Museu – a cada livro doado, em bom estado, a pessoa ganhará um ingresso para visitá-lo até 29 de dezembro de 2024 (atenção: limite de quatro ingressos por pessoa).

Os livros doados ficarão disponíveis para troca ou serão oferecidos a pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem estiver presente na feira também poderá realizar as trocas de seus livros entre si, sem a intermediação da equipe do Museu.

Atividades acontecem na sede do Museu das Culturas Indígenas, na zona oeste da capital. (Acervo MCI/Divulgação)

Medicinas tradicionais e cuidados com a saúde mental

Quando? 06 de abril, sábado, às 10h.

Onde? Museu das Culturas Indígenas, R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca.

O Museu das Culturas Indígenas promove o I Encontro de Medicinas Tradicionais Brasileiras e Promoção da Saúde Global - Saúde Mental, Autodesenvolvimento e Espiritualidade.

Com a presença de representantes de comunidades indígenas, afro-brasileiras e acadêmicos, a programação contará com oficinas, palestras e rodas de conversas para troca de experiências dos saberes ancestrais e da medicina tradicional, a fim de enriquecer as perspectivas de ações para o enfrentamento das vulnerabilidades psicossociais.

A atividade será realizada em parceria com o Centro de Estudos de Promoção da Saúde e Potencialização da Vida (CEPVIDA) e o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CAPSIN).

Todas as atividades são gratuitas com retirada de ingresso no site .

Leo Cunha é escritor, tradutor e professor universitário ( André Cunha/Divulgação)

Segundas Intenções com Leo Cunha

Quando? 06 de abril, sábado, às 15h.

Onde? Na Biblioteca de São Paulo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630.

O Segundas Intenções é um programa mensal da biblioteca que convida escritores, ilustradores, quadrinistas e demais figuras do universo literário para uma conversa instigante sobre carreira, processos criativos, peculiaridades da profissão e detalhes sobre obras já publicadas ou que ainda estão por vir.

Desta vez, a conversa será com Leo Cunha, com mediação de Manuel da Costa Pinto.

Peça “Um Lugar Chamado Amor”, na SP Escola de Teatro (Ronaldo Gutierrez/Divulgação)

Peça "Um lugar chamado amor"

Quando? De 5 a 27 de abril, sextas-feiras e sábados, às 20h30.

Onde? SP Escola de Teatro, na Unidade Roosevelt - Praça Roosevelt, 210.

Numa noite gélida de sexta-feira, os moradores de uma cidade pequena e distante lidam com o amor em oito histórias sobre afeto e saudade, amizade e isolamento, melancolia e esperança.

Cada uma é sobre ganhar ou perder o amor, descobri-lo onde menos se espera, e não o encontrá-lo onde sempre esteve. Em "Um Lugar Chamado Amor", relacionamentos terminam, começam ou mudam conforme estranhos se tornam amigos, amigos se tornam amantes e amantes se tornam estranhos.

Renan Inquérito é rapeiro e sarauzeiro (Alexandre Sallati/Divulgação)

Parada Poética: A Força da Palavra

Quando? 10 de abril, quinta-feira, às 14h.

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos, na Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Apresentação de um breve panorama da literatura marginal/periférica brasileira e seus principais autores.

Renan Inquérito solta a voz, celebra a oralidade e rompe o silêncio costumeiro das bibliotecas e livrarias, maltratando a gramática para colocar a culpa na licença poética.

Gratuito, indicado para pessoas a partir de 12 anos. Mais Informações aqui.

Imagem da exposição “A Arte da Interpretação” (Samira Dantas/Divulgação)

Exposição fotográfica: “A Arte da Interpretação” gratuita no Mês da Dança

Quando? A partir de 8 de abril.

Onde? São Paulo Escola de Dança, na R. Mauá, 51.

A partir de 8 de abril, o espaço de convivência da São Paulo Escola de Dança ganha nova exposição fotográfica.

A ação faz parte da programação que celebra o Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril, e que acontece ao longo de todo o mês.

O público poderá conferir “A Arte da Interpretação” com fotos de Samira Dantas e Marcos Alonso que retratam momentos diversos dos estudantes em atividades da SPED realizadas em espaços abertos da cidade. A mostra tem curadoria de Charles Lima e direção artística e educacional de Inês Bogéa.

Gratuito, para visitar a exposição, é necessário realizar agendamento prévio pelo e-mail secretaria@spescoladedanca.org.br .

Concerto da Orquestra Jovem Tom Jobim no Theatro São Pedro (Heloísa Bortz/Divulgação)

Orquestra Tom Jobim - Programação da Temporada 2024

Quando? 13 de abril, sábado, 19h, Centro de Eventos Cidade das Rosas (Cerquilho). E durante o mês de maio, também.

Onde? No centro de Eventos Cidade das Rosas (Cerquilho), em 13/4. Há mais apresentações outros lugares, consultar.

A Orquestra Jovem Tom Jobim, grupo ligado à EMESP Tom Jobim, divulgou a programação da Temporada 2024.

Atualmente, sob regência de Nelson Ayres e Tiago Costa, o grupo interpretará obras tradicionais de grandes compositores nacionais, com especial dedicação à obra de Tom Jobim, e arranjos concebidos especialmente para a Orquestra.

Em abril, no dia 13, a Orquestra estará em Cerquilho (SP), no Centro de Eventos Cidade das Rosas, em show gratuito cujo tema será Rio Amazonas.

O repertório abrange composições de Dorival Caymmi, João do Vale, Ivan Lins, Pixinguinha, Djavan, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e músicas tradicionais do povo Juruna, tendo a presença da cantora solista Carla Ponsi.

Imagem do filme “Adaptação” (2002), do diretor Spike Jonze (Frame de filme/Reprodução)

MIS oferece cursos presenciais e on-line

Quando? No decorrer do ano de 2024.

Onde? Museu da Imagem e do Som, na Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo e on-line.

Ao longo do ano, o MIS oferece uma gama de cursos práticos e teóricos, nas áreas de fotografia, cinema, música, videoclipes, história da arte, escrita e cultura geek, entre outras.

No mês de abril, o museu oferece opções presenciais e on-line e até a masterclass gratuita “Linguagem e estética da fotografia de moda” que tem como objetivo geral expor, conceituar e analisar a história e a linguagem da fotografia de moda nos contextos da modernidade e do modernismo do século XX, em 08/4, das 19h às 21h, on-line, ao vivo.



Detalhes, como valores, datas, duração dos cursos e descontos, podem ser conferidos no site do museu .

Apresentação da ópera Cinderela, de Pauline Viardot, no Theatro São Pedro (Heloísa Bortz/Divulgação)

Ópera Cinderela ao interior de São Paulo com o Theatro São Pedro

Quando e onde?

Botucatu (SP) - 12 de abril, às 19h, no Teatro Municipal Camillo Fernandez Dinucci;

Votorantim (SP) - 13 de abril, às 16h, no Auditório Municipal Francisco Beranger;

Salto (SP) - 14 de abril, às 16h, no Teatro Giuseppe Verdi.

Para ampliar e democratizar o acesso à ópera no interior paulista, o Theatro São Pedro estreia, em 2024, uma temporada de espetáculos itinerantes. A programação terá início em abril, com récitas de Cinderela, de Pauline Viardot (1821-1910), nos municípios de Botucatu (12/04), Votorantim (13/04) e Salto (14/04).

Com récitas gratuitas, os palcos das cidades do interior recebem a mesma montagem que estreou no Theatro São Pedro em 2023.

Gratuito, duração 1h15min, livre, entrada franca.

