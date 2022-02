Bússola Cultural: semana tem Portinari para Todos e O Gênesis segundo Eva

Portinari para Todos

A exposição "Portinari para Todos" no MIS Experience revisita a obra de um dos grandes ícones da arte do século 20 de uma forma inédita, proporcionando uma experiência imersiva no universo do artista. A mostra é dividida em três áreas expositivas composta de instalações interativas, possibilidade de imersão nas obras, em escala monumental, e um espaço que contextualiza o acervo de Portinari e sua ligação com a cultura e história do país, reiterando a importância da preservação da memória do artista. A curadoria da exposição é assinada por Marcello Dantas, premiado curador interdisciplinar com ampla atividade no Brasil e no exterior. Esteve por trás da concepção de diversos museus, entre os quais o Museu da Língua Portuguesa e a Japan House, em São Paulo, o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza, no Piauí, e o Museu do Caribe, na Colômbia.

MIS Experience, de 5 de março a 10 de julho; para reservar seu ingresso, acesse aqui

O Colecionador

Pina Estação abre neste sábado a exposição "O Colecionador". O visitante poderá conferir a obra de Bruno Faria "Introdução à História da Arte Brasileira 1960-1990" (2015), pertencente ao acervo da Pinacoteca, uma instalação composta de 168 discos de vinil, cujas capas foram desenhadas por artistas visuais como Hélio Oiticica, Regina Vater, Guto Lacaz, Alex Flemming, entre outros. A partir dessa ideia de uma coleção reunida por um artista, a exposição com curadoria de José Augusto Ribeiro irá explorar outros trabalhos do acervo da Pinacoteca de Jac Leirner, Mabe Bethonico, Nelson Leirner, Raphael Escobar e Thiago Honório, todas que partam desse mesmo princípio, refletindo sobre a apropriação e ressignificação de objetos pela prática artística contemporânea.

de 26 deste mês a 15 de agosto; Estação Pinacoteca; mais informações, acesse o site

O mundo em 22

Na exposição "Parque 22", a artista plástica Iara Jamra reúne pinturas, esboços e rascunhos que buscam refletir o mundo em 2022: personagens ocultos, sem rostos, sem olhares, inexpressivos e atônitos, diante de uma pandemia avassaladora. O tempo se mistura, e nos remete à Semana de Arte Moderna de 1922, como num parque de memórias. A exposição fica em cartaz até 30 de abril, podendo ser visitada de segunda a sexta, das 11h às 20h; e aos sábados das 11h às 16h.

Oficina Cultural Oswald de Andrade; rua Três Rios, 363, São Paulo; de segunda a sexta-feira das 10h às 21h, aos sábados das 11h às 18h

Rolezinho

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS apresenta neste sábado o filme Rolê — histórias dos rolezinhos, documentário sobre essa forma inusitada de manifestação em shoppings no Brasil que mobilizou milhares de pessoas nos últimos anos e escancarou as barreiras impostas pela discriminação racial e exclusão social. O filme fica disponível de 24 a 26 de fevereiro por meio deste link. O bate-papo acontece ao vivo, a partir das 18h do dia 26, no canal do MIS no YouTube e conta com a participação do diretor Vladimir Seixas e mediação de Giuliana Monteiro.

Rolê, histórias dos rolezinhos, direção Vladimir Seixas, Brasil, 2021, 122 minutos, 14 anos; mais informações, acesse aqui

Modernismo Vivo

Recursos de luz e som em alguns dos ambientes do museu-casa literário Casa Guilherme de Almeida destacarão obras, autores e artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 22 na instalação "Modernismo Vivo". O acervo da Casa Guilherme de Almeida contém um importante conjunto de obras de alguns dos mais importantes artistas ligados à Semana e a seus desdobramentos, como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Brecheret, Tarsila do Amaral, Lasar Segall, Antonio Gomide, Antonio Paim Vieira e Samson Flexor, entre outros. Outros espaços destinados a exposições de curta duração no interior do Museu formarão um núcleo onde serão exibidos livros icônicos do modernismo, de autoria de Guilherme de Almeida, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, entre outros.

até 31 de dezembro; de terça a domingo, das 11h às 19h; mais informações, acesse aqui

Segundo Eva

O Museu de Arte Sacra de São Paulo apresenta a exposição “O Gênesis segundo Eva”, da artista Eva Soban, sob curadoria de Denise Mattar, composta de 15 elementos em formas de tecidos os quais apresentam o mito da Criação do Mundo e a saga do Fruto Proibido segundo a visão da artista. “A proposta da exposição é instigar uma reflexão sobre a necessidade fundamental de enfrentar desafios e proibições, que sempre pautou as escolhas humanas — para o bem e para o mal”, define a curadora Denise Mattar. Eva Soban narra os primeiros capítulos do Gênesis usando fios para apresentar uma leitura criativa do relato bíblico.

19 de março de 2022; de terça a domingo das 9h às 17h, mais informações, acesse aqui

Botica

O Museu da Casa Brasileira (MCB) estreia a nova exposição "Design e indústria — a história da tradicional botica Granado". A mostra apresenta o histórico dos principais acontecimentos dos 152 anos da empresa. São mais de 250 peças que fazem parte do acervo da Granado. O passeio começa pela origem da marca, com seus rótulos, embalagens e impressos de diferentes épocas. O visitante é convidado a fazer uma viagem no tempo por meio de produtos icônicos, registros de clientes ilustres, condecorações nacionais e internacionais. Ao final, poderá conhecer a produção e desenvolvimento dos produtos e visitar uma sala interativa sobre o universo da perfumaria. A curadoria é das historiadoras Ana Maria Pereira de Almeida e Jacqueline de Araújo.

a partir de 5 de março; de terça a domingo, das 10h às 18h; mais informações, acesse o site

Slam do 13

O Slam do 13 chega ao jardim da Casa das Rosas para o lançamento do seu primeiro livro: A poesia é quem vence. A obra reúne mais de 50 poetas da literatura independente e fotos dos quase nove anos de história do coletivo, que promove batalhas de poesia falada em um terminal de ônibus, da zona sul de São Paulo. Além da apresentação da obra, a programação prevê também microfone aberto para poesia, música dos autores do livro e também do público presente.

sábado, 26, das 18h às 20h; grátis; Jardim da Casa das Rosas, Avenida Paulista, 37 — Bela Vista

Renascimento

O Jardim da Casa das Rosas apresenta a instalação “Renascimento”, obra inédita do artista plástico Siron Franco em homenagem às vítimas da pandemia e os profissionais da saúde. São apresentados 365 manequins, de diferentes tamanhos e vestidos com roupas coloridas, suspensos por cabos de aço a 6 metros do chão. A instalação busca, de acordo com o artista, traduzir as reflexões geradas pelo período de distanciamento social imposto durante o período pandêmico e da importância do contato físico e da celebração da vida. A mostra é resultado de uma parceria entre a Casa das Rosas e o Museu da Imagem e do Som — MIS-SP.

Jardim da Casa das Rosas, Avenida Paulista, 37 — Bela Vista

Conexões

O Museu da Língua Portuguesa realiza a 1ª edição do Plataforma Conexões para apoiar e dar visibilidade a projetos de artistas e grupos iniciantes. Serão selecionados oito projetos para apresentações ao longo do ano nos saguões da Estação da Luz; cada um deles receberá verba de R$ 7,5 mil. A iniciativa é uma excelente oportunidade para novos artistas mostrarem o trabalho que têm desenvolvido e apresentá-los, de forma presencial e gratuita, tanto para o público do Museu quanto os usuários da Estação.

Artistas solo, grupos ou cooperados podem inscrever projetos nas áreas de música, teatro ou literatura que tenham como tema Travessias pela Cidade. Apenas proponentes residentes do estado de São Paulo poderão participar. Os trabalhos selecionados serão programados para apresentações entre maio e dezembro de 2022.

Plataforma Conexões; inscrições de projetos até 28 de fevereiro através do site

