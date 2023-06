Bússola Cultural: semana destaca ópera e exposições de arte

Cavalleria Rusticana

Nos dias 30 de junho e 1º de julho, sexta e sábado, às 20h30, o Teatro Sérgio Cardoso apresenta a ópera Cavalleria Rusticana ("Cavalheirismo rústico", em português), do compositor Pietro Mascagni. A peça é a primeira apresentação do projeto “A Caminho do Interior”, uma promoção do Consulado Geral da Itália em São Paulo em parceria com o Istituto Italiano di Cultura San Paolo. A ação tem apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da Amigos da Arte.

Cavalleria Rusticana, apresentada em um único ato, é considerada uma das principais composições do realismo operístico italiano, conhecido como verismo. A ópera mistura vingança, traição e mentira em uma verdadeira ciranda amorosa de membros de um povoado da Sicília, que reunido próximo de uma igreja, celebra a Páscoa.

Teatro Sérgio Cardoso, sala Paschoal Carlos Magno, Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, 30 de junho e 1º de julho, Sexta e sábado, às 20h30, ingressos gratuito via Sympla, 80 minutos (sem intervalo), classificação etária 8 anos, mais informações Teatro Sérgio Cardoso

Maratona Cultural

Durante o mês de julho, ocorre a 9ª Maratona Cultural, uma experiência artística, oferecida pela Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, integrante do Programa Oficinas Culturais, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Essa ação contará com mil vagas disponíveis para todas as idades e oferecerá atividades gratuitas nas áreas de artes visuais, cultura digital, circo, música, cinema, literatura e muito mais. As atrações iniciam-se em 5 de julho e encerram-se em 26 de julho. A programação acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, nas quintas-feiras, das 10h às 20h30.

Todos os meses, acontecem dezenas de atividades gratuitas e a Maratona Cultural é um dos destaques do ano. Em 2023, a novidade fica por conta da atividade Marcenaria Colaborativa: um coworking público, que desenvolverá uma estação de trabalho gratuita, onde martelo, parafusadeira, máquinas de corte e ferramentas de uso geral poderão ser compartilhadas. Os participantes terão a oportunidade de criar peças únicas, explorando habilidades e aprendendo novas técnicas em um ambiente colaborativo.

Terá jogos de cultura popular, slackline, prática circense, horta afetiva, cinema ao ar livre e muito mais. Veja a agenda completa e o número de vagas de cada atividade: clique aqui

9ª Maratona Cultural da Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, segunda a sexta, das 10h às 17h; às quintas o horário se estende até às 20h30, programação gratuita, mais informações em Oficinas Culturais

Antonio Obá

A Pinacoteca de São Paulo, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta Antonio Obá: Revoada, segunda mostra a ocupar a Galeria Praça da recém-inaugurada Pinacoteca Contemporânea. Com curadoria de Ana Maria Maia e Yuri Quevedo, Revoada apresenta cerca de 20 pinturas e uma instalação inédita, que dá título à exposição, tendo a figura da criança como fio condutor. Também compõem a mostra obras pouco vistas no Brasil, como Banhistas nº 3 – Espreita (2020) e Fata Morgana nº 1 (2022).

O trabalho de Antonio Obá é constituído por três importantes pilares, que conduzem a narrativa desta exposição: a rememoração de acontecimentos históricos – em geral marcos de violência e luta por direitos de pessoas negras nos Estados Unidos –, a atribuição de novos significados a esses episódios e o processo educativo. Juntos, cada um desses aspectos do trabalho constituem um programa para lidar com o tempo, articulando ações de ressignificação, transformação e emancipação.

Antônio Obá: Revoada, de 24.06 a 18/2/24, Pinacoteca Contemporânea – Galeria Praça, de quarta a segunda, das 10h às 18h, gratuitos aos sábados - R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada), mais informações Pinacoteca

Praia de Paulista

A partir de 1º de julho, a Praça Charles Miller se transforma uma verdadeira Praia de Paulista, com quatro quadras de areia para prática de futevôlei e beach tennis e uma grande arena central onde serão realizados torneios oficiais das duas modalidades – e o que é melhor: o público está liberado para trazer seus coolers e curtir o passeio com seu próprio pique-nique. Toda a programação será gratuita e segue até 30 de julho sempre de terça a domingo.

Serão 4.200 metros quadrados com o objetivo de promover o lazer, o bem-estar e a conscientização sobre sustentabilidade durante o mês de férias. O projeto é realizado em parceria entre a Goolaço e o Museu do Futebol. A população em geral também vai poder curtir a prática de esportes na areia nas quatro quadras comunitárias, que vão funcionar de terça a domingo, das 9h às 17h, mediante agendamento pelo site, a partir de 15/6, ou diretamente no local, de acordo com a disponibilidade. Para quem quer aprender um dos esportes ou melhorar a técnica, haverá também clínicas com acompanhamento de profissionais.

Nessas quatro quadras, além da prática pelo público em geral, em datas específicas, também, haverá festivais amadores e que poderão ser assistidos pelos presentes. Ao todo, serão 26 dias de atividades, sempre de terça a domingo, das 9h às 17h.

Praça Charles Miller, s/n° Pacaembu, São Paulo, SP, 1º (sábado) a 30 (domingo) de julho de 2023, de terça a domingo, das 9h às 17h, grátis, agendamento para uso das quadras: presencialmente ou por meio do site Praia de Paulista em funcionamento a partir do dia 15/6/23, mais informações Museu do Futebol

Mundo de Brincar

O "Espaço Mundo de Brincar", no Museu da Imigração, no qual a garotada terá a oportunidade de aproveitar amarelinha, piscina de bolinhas, cama elástica, túneis de bambolê e espaço para pintar, recortar e colar, se divertir com as massinhas de modelar, com tintas, pincéis. Os pequenos poderão usufruir do espaço de 5 a 30 de julho, de quarta a domingo, das 11h às 17h.

Museu da Imigração “Mundo de Brincar”, presencial, R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, de 5/7 a 30/7, de quarta a domingo, das 10h às 17h, grátis aos sábados, mais informações em Museu da Imigração

“Café com Leite”

O Museu do Café, em Santos, oferece o “Espaço Café com Leite”, que conta com atividades para crianças de todas as idades, com jogos educativos, brinquedos, espaço para leitura, oficina de minibarista, entre outros, além do “Cafezalzinho”, uma área lúdica e interativa dedicada à temática da cafeicultura, proporcionando diversão e aprendizado em uma minifazenda. Funciona de 5 a 30 de julho, de quarta a domingo, das 11h às 17h.

R$ 10,00 (inteira), R$ 5,00 (meia-entrada), grátis aos sábados, mais informações Museu do Café

Just Dance

Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, terá a Oficina de Just Dance, um Game para dançar repetindo os passos na tela ao som de músicas famosas, em 6/7, às 15h30. E na Fábrica de Cultura Sapopemba terá “Desenho e criação de impressora 3D”. Nesta oficina, o público poderá transformar sua imaginação em realidade com o poder do desenho e criação de objetos utilizando uma impressora 3D, em 7 e 15/7, às 10h e 15h.

Fábrica de Cultura Vila Curuçá, Oficina de Just Dance, Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru, São Paulo - SP, Fábrica de Cultura Vila Curuçá

Fábrica de Cultura Sapopemba, Desenho e criação de impressora 3D, R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta, São Paulo - SP Fabrica de Cultura Sapopemba

Museu Casa de Portinari

No Museu Casa de Portinari, terá a atividade “Brinquedos e Brincadeiras”, com disponibilização de jogos e brincadeiras tradicionais que remetem aos tempos de infância de Candido Portinari, como peteca, pião, bolinhas de gude, bugalha, bilboquê, quebra-cabeças, peteca, jogo da memória, brinquedos pedagógicos, livros infantis sobre a vida e obra do artista e jogos de tabuleiro. Além de Oficinas Educativas realizadas pelos educadores e que são pensadas para oferecer atividades educativas, instrutivas e acessíveis, pautadas também na sustentabilidade (reutilização de materiais).

Brinquedos e Brincadeiras, presencial, Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski - SP, de terça a domingo, das 10h às 12h e 14h às 16h, mais informações em Museu Casa de Portinari

Oficinas Educativas, presencial, Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski - SP, 05/07, 12/07, 19/07 e 26/07, das 10h às 11h, mais informações em Museu Casa de Portinari

Brincadeiras ao Pé do Ouvido — Estação Férias

O Saguão B do Museu da Língua Portuguesa será tomado por quatro espaços, ou melhor “cantos”, no projeto Brincadeiras ao Pé do Ouvido — Estação Férias. Em diálogo com o tema da mostra temporária Essa Nossa Canção, sobre a riqueza e a diversidade da língua portuguesa na canção popular brasileira, os educadores irão propor uma série de brincadeiras e jogos às crianças e seus familiares, de quinta a sábado, das 10h às 17h, entre 6 e 29 de julho. Oficinas serão promovidas, às quintas e sextas-feiras, em quatro horários: 10h, 11h, 13h30 e 14h30. Toda a programação é gratuita.

No “O Canto do Coletivo” o público será convidado a cantar, de modo coletivo, cantos infantis tradicionais ou transmitidos da boca ao ouvido com acompanhamento instrumental ou percussão corporal. No O Canto da Escuta, o visitante poderá ouvir a própria voz a partir de engenhocas como telefone sem fio, megafones e tubos de papelão. No "O Canto da Criação", o participante escreverá letras para cantos a partir de improvisações e paródias. Por fim, no "O Canto da Voz" (interpretação), será possível experimentar e brincar com os recursos da voz e, assim, criar diferentes sentidos para uma mesma canção – haverá um cenário, um palco e um microfone para o visitante soltar a voz. Aos sábados, às 11h, no Saguão B do Museu, ainda dentro do Brincadeiras ao Pé do Ouvido — Estação Férias haverá apresentações musicais interativas.

No dia 8 de julho, a atração é o espetáculo Ping Pong, com a Cia. Cabelo de Maria, que traz canções sobre personagens inusitados, como uma centopeia que tem uma perna mais curta que as outras e uma menina que sabe criar ventos.

De 6 a 29 de julho (de quinta a sábado), das 10h às 17h, grátis, No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

BibliON

A BibliON, biblioteca digital gratuita de São Paulo, celebra o primeiro ano de existência e em constante expansão dos serviços oferecidos à população. Originada de um projeto piloto iniciado em janeiro de 2020, que inicialmente disponibilizou pouco mais de mil obras, a plataforma agora oferece aos seus inscritos um acervo com mais de 17 mil livros. E para além do serviço de empréstimo, a BibliON também promove diversas atividades gratuitas, como clubes de leitura, podcasts, bate-papos com escritores, capacitações e oficinas. Essas iniciativas buscam estimular o uso da plataforma, como também incentivar a interação do público, tanto com a biblioteca digital quanto com as bibliotecas físicas.

O usuário pode fazer empréstimo de até duas obras simultâneas, por 15 dias. A BibliON permite ações como organizar listas, adicionar favoritos, compartilhar um livro como dica de leitura nas redes sociais, fazer reservas, ver histórico e sugerir novas aquisições. Por meio de princípios de gamificação, os associados conseguem acompanhar as estatísticas do tempo dedicado à leitura e participar de desafios. E o sistema de busca permite que o usuário utilize diversos filtros, como tema, autor, categoria ou título. É possível ler em dispositivos móveis, sem a necessidade de usar dados do celular, por meio do download prévio do título ou, ainda, ajustar o tamanho da letra e o contraste da tela; escolher diferentes modos de leitura para dia ou para noite e acionar a leitura em voz sintetizada, para saída em áudio do texto.

Para utilizar o serviço gratuito, basta que os interessados acessem http://www.biblion.org.br ou baixem o aplicativo BibliON, disponível no Google Play e na Apple Store e realizem um breve cadastro, gratuito

