Prio investe em patrocínio de grandes eventos culturais da cena carioca

A Prio, maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, pioneira na recuperação e aumento da vida útil de campos em produção, acaba de fechar patrocínio com a ArtRio, que chega a 13ª edição em setembro, na Marina da Glória. O apoio a uma das mais importantes feiras de arte da América Latina se soma a um leque de iniciativas incentivadas pela companhia, desde 2017.

São inúmeros projetos e eventos que têm movimentado a cidade. Ao longo dos anos, a Prio tem investido em diversas frentes culturais, como o Prio Festival de Inverno, que acontecerá na Marina da Glória; a temporada carioca do espetáculo "Mamma Mia!", em cartaz no Village Mall; o Circo Turma da Mônica, as produções teatrais Ficções, Gargalhada Selvagem e a icônica peça “O Mistério de Irma Vap”, além do ensino da música em iniciativas sociais como o Favela Brass e o apoio a casas de espetáculo, como o Teatro Casa Grande e a Casa de Cultura Laura Alvim.

“Muita gente não deve entender o motivo pelo qual uma petroleira investe tanto em cultura. Esse é o jeito Prio de retribuir para a sociedade parte do seu sucesso. Investimos em apoiar diversos projetos e instituições aderentes aos nossos valores e que sejam relevantes para o Rio, porque amamos a cidade, como todo bom carioca”, afirma Gabriel Hackme, gestor de Projetos Incentivados e Patrocínios da Prio.

