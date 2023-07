Primavera Sound Brasil 2023: ingressos, line-up, e tudo o que você precisa saber sobre o festival

Em dezembro chega a São Paulo a segunda edição brasileira do Primavera Sound, festival de música influente no exterior. Nesta segunda-feira, 31, o evento divulgou as datas das atrações, que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro.

Bandas como The Killers, The Cure, Kendrick Lamar, Bad Religion, entre outros, marcarão presença no evento que acontecerá no Autódromo de Interlagos.

Além dos shows no final de semana, o evento irá oferecer uma programação cultural, chamada de "Primavera Cidade", que serão shows paralelos aos que acontecerá no Autódromo.

Nosso line-up por dia está aqui! 💐#PrimaveraSoundSaoPaulo pic.twitter.com/3r0EZU3Zg8 — Primavera Sound São Paulo (@PsSaopaulo) July 31, 2023

Confira as atrações completas por dia