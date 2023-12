Bússola Cultural: semana destaca exposição em grafite e programação de férias

Exposição em grafite “Canções Gospel”

A primeira edição do FÉstival, evento que une expressões culturais cristãs, católicas e evangélicas, será em 9/12, das 9h às 21h, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com acesso pela Rua Tagipuru, 500 - Portão 2. A entrada e a programação são gratuitas. Toda a família pode participar. Terá intervenção artística, exposições de artes, atividade física, oficinas recreativas de malabarismo, de pintura facial e de escultura de balões, além de apresentações musicais e exposições.

Entre as atividades, terá a exposição em grafite “Canções Gospel”, de artistas que moram em torno das unidades das Fábricas de Cultura Setor A, e, também frequentam os espaços das Fábricas. Reúne 11 obras de artistas grafiteiros, os quais se inspiraram em hinos de cantores gospel, traduzindo a emoção e os sentimentos das canções para as telas. Será na biblioteca do Memorial da América Latina.

Gratuito, mais informações da programação no Cultura.SP

"Show de Variedades da Mesma Coisa"

A Biblioteca Parque Villa-Lobos celebra seu nono aniversário com uma programação gratuita. Uma das atividades será o "Show de Variedades da Mesma Coisa", que é um espetáculo musical de improviso que apresenta a variedade de uma mesma coisa do começo ao fim: a bobeira, a bobagem, a bobice! Por isso lembramos que: família que ri junto, rejunta! Organizado pela Palhaça Rubra (Lu Lopes), este show apresenta canções pop e clássicas da música nacional e internacional. Acompanhada dos palhaços Pelanca (Álvaro Lages, também na guitarra) e Gastão (Danilo Dal Fara, também na bateria), a trinca constrói uma relação de interatividade com a plateia, por meio de dinâmicas musicais de improviso, coreografias coletivas e números de palhaçaria autorais. O power trio canta desde Ângelo Máximo até Raul Seixas e apresenta números de alta tecnologia humana, desafiando o público com malabares de lenços, equilibrismo de fio de cabelo e improvisações musicais coletivas. Um espetáculo musical afetivo, que une gerações por meio da música, da criatividade e do humor.

Atividade presencial, das 16h às 17h30, no auditório, livre, retirar senhas a partir das 15h (na entrada do auditório), confira outras programações no site BVL

Feira das Ideias no MIS

Nos dias 9 e 10/12, das 10h30 às 19h, o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe mais uma edição da Feira das Ideias, evento que busca estreitar o envolvimento do público com a economia criativa e com o consumo consciente. Das 10h30 às 19h, os visitantes contarão com estandes de produtores independentes e uma programação de oficinas. Entre os temas contemplados pelos mais de 30 expositores, estão moda, arte, gastronomia, decoração e jardinagem. Por exemplo, em 9/12, às 14h, terá a oficina de guirlandas de flores secas. E às 16h, oficina de xilogravura. Confira a programação completa no site

Gratuito, Museu da Imagem e do Som (MIS), na Área externa, Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

“Beira”, novo ensaio coreográfico da turma do Ciclo II

Aprendizes do Núcleo Luz estreiam ensaio na Oficina Cultural Oswald de Andrade

Os aprendizes do Ciclo II 2022-2023 do Núcleo Luz, projeto de aprofundamento na linguagem da dança do Programa Fábricas de Cultura, apresentam o novo ensaio coreográfico “Beira”, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, nos dias 14, 15 e 16/12, a partir das 19h30. Assim como os cursos, as apresentações também serão gratuitas.

Como uma das iniciativas das Fábricas de Cultura, o projeto Núcleo Luz possibilita mais um trabalho criativo da turma do Ciclo II que conclui a formação em dança neste ano. “Beira” foi todo desenvolvido por 24 aprendizes a partir da atividade ARE – Análise, Reflexão e Expressão, por meio da pesquisa de temas norteadores como identidade, afeto, consciência e pulsão. O ensaio coreográfico será exibido em nove duos, um trio e um quarteto, conectados em 1 hora de apresentação.

Para quem quiser se inscrever, o Núcleo Luz abre o edital e formulário de inscrição para o Ciclo I no dia 11/12 pelo site das Fábricas de Cultura para jovens de 14 a 21 anos de idade que vivem na região metropolitana de São Paulo. O Ciclo I é um curso regular e gratuito de experimentação em dança por onde os aprendizes vivenciam aulas práticas de introdução, experimentação e aprofundamento em diferentes códigos da dança; integram processos criativos e experiência artística; aulas teóricas de construção do pensamento crítico; além de atividades socioemocionais e socioculturais.

Estreia de “Beira” - ensaio coreográfico, 14 a 16/12 - 19h30, Sala 7 da Oficina Cultural Oswald de Andrade - Endereço: Rua Três Rios, 363, Bom Retiro - São Paulo/SP, entrada gratuita, distribuição de ingressos 30 minutos antes de cada apresentação. Para conhecer os demais cursos e os espetáculos do Núcleo Luz, acesse o site do projeto.

O espetáculo "Consentimento" tem estreia na Oficina Cultural Oswald de Andrade

Espetáculos gratuitos

As Oficinas Culturais Oswald de Andrade e Alfredo Volpi anunciam uma programação com atividades que abrangem diversas expressões artísticas em dezembro. Para fechar o ano de 2023, o público encontrará diversas atrações, entre elas, performances de dança, lançamento de livro para o público infantil e uma exposição. A programação é gratuita.

Por exemplo, na oficina Cultural Oswald de Andrade, de 11 a 18 de dezembro, às segundas e terças-feiras, às 19h, e sábados às 18h, terá o espetáculo "Consentimento", uma obra teatral que mergulha na complexidade das relações humanas, destacando a vida de casais amigos, em sua maioria advogados e promotores. Sob a direção de Hugo Possolo e Camila Turim, a peça se distribui entre festa, encontros e audiências, revelando que não há distinção clara entre as vidas públicas e privadas desses personagens. Os ingressos são distribuídos 1 hora antes da apresentação.

Espetáculo: "Consentimento", Direção: Hugo Possolo e Camila Turim, 11 a 18/12 - segunda a sexta, às 19h, e sábados às 18h, sessão extra na sexta-feira, às 15h, 16 anos, 30 lugares - distribuição de convites com 1 hora de antecedência. Para conhecer a agenda completa dessas unidades, acesse o site do programa Oficinas Culturais.

Atividades gratuitas nas Fábricas de Cultura

"Oficinas de Férias" nas Fábricas de Cultura

Em 14/12, a partir das 9h, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá e a Fábrica de Cultura Sapopemba farão a “Oficinas de Férias”. Nesse período, os educadores oferecem aulas experimentais, assim como atividades mais lúdicas, nas diversas linguagens artísticas e tecnológicas que o Programa Fábricas de Cultura disponibiliza, como circo, teatro, dança etc. Aprendizes ou não, todos podem participar, a partir dos 8 anos.

Gratuito, Fábricas de Cultura

Há várias opções de cursos gratuitos nas Fábricas

Intervenção literária "Pergaminhos de Histórias"

Na Fábrica de Cultura Osasco, terá a intervenção literária "Pergaminhos de histórias” – com a Cia Bisclof, na qual dois viajantes carregam uma bolsa repleta de pergaminhos e outra cheia de instrumentos musicais. Em cada pergaminho há uma diferente história ilustrada. Além da oralidade e do recurso visual, as histórias também são acompanhadas por música ao vivo e efeitos sonoros, em 14/12, das 10h às 11h.

Presencial, gratuito, livre, mais informações Fábricas de Cultura

O Mundo do Circo fica na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru

Espetáculo com a temática da diversidade

O Mundo do Circo SP, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, oferece no dia 11/12, o espetáculo “Picadeiro da Diversidade”, uma celebração à pluralidade existente no universo circense. O evento acontece a partir das 17h e a entrada é gratuita.

Com duração de 50 minutos, o espetáculo junta artistas do circo tradicional ao contemporâneo, trazendo em seu elenco a diversidade social, racial e de gênero, contando, ainda, com artistas PCD. Na programação, malabares, equilíbrio, parada e números aéreos de força capilar, lira e, claro, muita palhaçada.

Aproveitando o Dia do Palhaço, comemorado no dia 10 de dezembro, o evento do dia 11 traz, ainda, uma cerimônia muito especial: o batizado da Grande Lona do O Mundo do Circo SP. A lona receberá o nome de Picolino, palhaço de Roger Avanzi (1922-2018). Filho de Nerino Avanzi, fundador do Circo Nerino.

Gratuito, mais informações O Mundo do Circo SP

Show "A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo"

Show "A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo"

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos terá a apresentação de "A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo". Índia, Japão, China, Congo, Macedônia, Sérvia, Turquia, Líbano, Bulgária, Grécia, Brasil, Belarus e outros países estão presentes no repertório, trazendo tradições ancestrais para a cena contemporânea. O grupo formado por 35 pessoas, entre instrumentistas e cantores, idealizado e dirigido pelo músico Gabriel Levy, com preparação vocal da cantora Rita Braga, realiza verdadeiras festas multiculturais onde o público participa em grandes rodas, dançando ritmos populares e se encantando com a diversidade musical do planeta.

Atividade presencial. Das 12h às 13h, no Parque Villa-Lobos, com "A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo", livre, não é necessário inscrição. Em caso de chuva, a atividade será realizada dentro da Biblioteca.

O Museu das Favelas fica na Av. Rio Branco, 1269 – Campos Elíseos, São Paulo

Museu das Favelas e Theatro São Pedro

Em 10/12, das 14h às 16h, no quintal do Museu das Favelas, terá a atividade “Instalação Chegou Fim de Semana”, com 16 caixas d'água no quintal do museu. A ideia é “mergulhar” nas caixas, proporcionando não apenas diversão, mas, também, estimulando reflexões importantes: quais são as formas de diversão que a periferia tem acesso? Como a divisão de classe interfere na qualidade de vida de cada um?

O Theatro São Pedro apresenta o Grupo Uirapuru em mais um concerto da Temporada de Música de Câmara de 2023. O concerto acontece em 9/12, das 10h às 10h30, no saguão do Theatro. A apresentação é gratuita.

Gratuito, mais informações Museu das Favelas; gratuito, Theatro São Pedro

