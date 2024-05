Bússola Cultural: oficina de smartphone para pessoas com mais de 60 anos

Oficina de Smartphone 60+

Quando? 10 de maio a 05 de junho, das 10h às 12h.

Onde? Biblioteca de São Paulo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo.

Você tem um smartphone, mas vive com medo de mexer nele? Participe desta oficina e saiba usar o aparelho de forma mais eficiente e segura.

Aprenda a acessar as configurações básicas do seu celular e também utilizar aplicativos de mensagem instantânea, além de realizar vídeo chamadas, tudo explicado passo a passo.

Carga horária total: 16h, com 8 encontros presenciais.

Inscrições no link: bsp.org.br/inscricao .

Todas as aulas são gratuitas.

Curso de realidade virtual e/ou tecnologias 4.0

Quando? A partir de 16 de maio, das 10h às 17h, sempre às quintas e sextas-feiras. Até 31 de maio.

Onde? Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Workshops práticos onde o público poderá conhecer e vivenciar um pouco do que acontece nos cursos de tecnologia das Fábricas de Cultura, como: realidade virtual, autômatos, robótica, drones e maker.

Todas as aulas são gratuitas e indicadas para crianças acima de 8 anos.

Para participar, basta retirar senhas no local. Serão cinco aulas por dia, com 45 minutos cada e máximo de 15 participantes por turma.



Grafites em Telas: Especial Rita Lee

Quando? 02 a 31 de maio.

Onde? Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Inspirados nos maiores sucessos da “Rainha do Rock Brasileiro”, 15 grafiteiras retratam suas experiências e seu repertório cultural do muro para essas telas. A programação é realizada pelas Fábricas de Cultura, gerenciadas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional.

Entre as artistas, estão: A Folego, Zerlô, Ana Kia, Nuvem, Bruxa, Nany Dias, ray, Fixxa, Jae Alves, Negana, Faty, Tia Bob, Anjinha, Rizka e Laís da Lama.

Gratuito.



Oficina de cartas para crianças nas Fábricas de Cultura

Onde e quando?

Sapopemba - 02 de maio

São Bernardo do Campo - 16 de maio

Curuçá - 23 de maio

Cidade Tiradentes - 24 de maio

Belém - 28 de maio

Itaim - 29 de maio.

Envelope, selo, lacre, papel de carta… para muitas crianças, estes elementos só existem na ficção, como no filme do Harry Potter. Mas as cartas — mesmo com o avanço tecnológico — ainda têm valor em ocasiões especiais.

A partir das 13h, uma oficina inédita da Fábrica de Cultura incentiva os pequenos a declararem seus sentimentos no mês das mães. As aulas serão ministradas por Ivy Farias, advogada, escritora e jornalista, e duram cerca de uma hora e acontecem antes do show ao vivo com a turnê “Cartas de Amor”, da cantora Tiê.

Gratuito, sem necessidade de inscrição.



22ª edição do Festival Feira Preta

Quando? Entre 3 e 5 de maio.

Onde? Parque do Ibirapuera, na Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana, São Paulo.

A feira ocupa mais de 200,000 m² do Parque do Ibirapuera com o tema “Ser Feliz é a Nossa Revolução”. Com parceria institucional do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, esta será a maior edição do festival, com expectativa de público de 50 mil pessoas.

Com uma proposta inovadora, o festival pretende criar e enraizar felicidades coletivas, promovendo a celebração das identidades pretas, impulsionando a prosperidade pelo entretenimento e também pelo impacto social. Serão grandes shows, talks, desfiles de moda, intervenções artísticas, espaço de beleza, programação infantil e muito mais.

Ingressos em: www.blueticket.com.br/evento/34474 .

Mais informações no site: www.festivalfeirapreta.com.br .



Exposição: Retrospectiva de J. Cunha

Quando? A partir de 4 de maio até 29 de setembro.

Onde? Edifício Pina Estação, no Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia, São Paulo

Próximo de completar exatos 60 anos de carreira, J. Cunha recebe sua maior exposição individual. Com cerca de 300 itens, entre pinturas, desenhos, cartazes, estampas, objetos e documentos, “J. Cunha: Corpo tropical” apresenta a trajetória do artista, acompanhando seus percursos pela Bahia, onde nasceu e vive até hoje, e sua projeção nacional e internacional.

Como ponto alto está a obra Códice (2011-2014), um painel de três por sete metros que nunca foi exposto em São Paulo e apenas três vezes apresentado ao público de forma completa.

R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) na bilheteria. Gratuito aos sábados.



Aulão de forró todo sábado

Quando? Todos os sábados de maio e junho, das 15h30 às 17h.

Onde? Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Durante a oficina, os participantes desenvolvem coordenação, ritmo, expressão corporal e aprenderão os passos básicos como o arrasta-pé, piseiro, movimentos de braços e corpo, giros e encaixe corporal e postura junto ao parceiro.

Quem comanda as aulas é Tiago Paixão, formado em educação física, produtor executivo, dançarino e professor de dança de salão. A ação é um oferecimento do Museu das Favelas.

Gratuito, sem necessidade de inscrição.

Máximo de 30 pessoas na turma.



Ana Cañas canta Belchior em Guaratinguetá

Quando? 19 de maio, às 18h.

Onde? Espaço Multiuso, na Rua Visconde do Rio Branco, 115 - Centro, Guaratinguetá.

O Circuito SP traz ao município de Guaratinguetá a cantora Ana Cañas cantando repertório do brilhante compositor Belchior.

Ana Cañas é uma cantora e compositora paulistana que, com uma extensa carreira artística, lançou seu sexto álbum de estúdio em 2021, um tributo ao compositor cearense Belchior. O projeto nasceu a partir de uma live feita durante a pandemia e, o que era para ser um evento único, acabou se tornando um dos maiores mergulhos artísticos da carreira da artista.

Gratuito, sem retirada de ingresso.



Lançamento do livro: 15 anos da São Paulo Companhia de Dança

Quando? 8 de maio, às 11h.

Onde? Livraria Martins Fontes Paulista, na Av. Paulista, 509 - Bela Vista, São Paulo.

A Companhia é um espaço importante para os profissionais que desejam atuar na área da dança, permitindo que bailarinos e coreógrafos brasileiros tenham a oportunidade de aprender e se aperfeiçoar na dança clássica, moderna e contemporânea.

Considerada uma das mais importantes companhias de dança da América Latina, a SPCD lança um livro comemorativo pelos seus 15 anos de trajetória.



“Dica do Barista”, em Santos

Quando? 9 de maio, às 14h.

Onde? Museu do Café, na Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico, Santos.

Em mais uma edição desta iniciativa, os profissionais do Centro de Preparação de Café (CPC) abordarão estratégias e processos para extrair uma bebida de qualidade em casa.

Inscrições gratuitas (vagas limitadas) pelo cpc@museudocafe.org.br .

