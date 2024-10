Bússola Cultural: uma palhaçada no Dia das Crianças

Tarde de Palhaçadas no Mundo do Circo

Onde? Mundo do Circo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru. São Paulo - SP.

Quando? Dia 12 de outubro. Sábado, 17h.

O Mundo do Circo é diversão garantida para o Mês das Crianças. A Tarde de Palhaçadas, da Gira Cia Teatral, reúne números clássicos de palhaços circenses, como O Jornal, A Bata, A Bomba, A Telepatia e O Boxe, entre outros.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Museu Catavento valoriza a memória e a contribuição de mulheres cientistas (Pedro Jackson/Divulgação)

Jogo no Museu Catavento destaca mulheres cientistas

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n. São Paulo - SP.

Quando? Dia 12 de outubro. Sábado, 10h e 14h30.

O Museu Catavento tem como propósito aproximar crianças e adultos do universo da ciência e da tecnologia. Neste Mês das Crianças, o espaço promove a oficina Mulheres Cientistas - Revelando Mentes Brilhantes, um jogo da memória ilustrado que instiga o público a conhecer o trabalho de mulheres que fizeram contribuições relevantes para a ciência.

R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia) - necessário retirar senha para a atividade.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Rua do Brincar promove diversas atividades no Museu do Futebol (Divulgação/Divulgação)

Um dia de brincadeiras no Museu do Futebol

Onde? Museu do Futebol. Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu. São Paulo - SP.

Quando? Dia 12 de outubro. Sábado, das 9h às 18h (com entrada permitida na exposição principal até às 17h).

No Mês das Crianças, o Museu do Futebol apresenta o Rua do Brincar, iniciativa que leva diversas atividades culturais e esportivas para a sua área externa: o público poderá experimentar slackline, futebol de rua, grafite, skate, brincadeiras tradicionais e parkour, além de conferir as exposições do museu.

R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia)

Classificação: Livre.

Mais informações .

Ópera 'Cinderela' traz protagonismo negro no elenco (Heloísa Bortz/Divulgação)

Cinderela no Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 - São Paulo/SP.

Quando? Dias 12, 13, 19 e 20 de outubro. Sábados, 11h; domingos, 17h.

A ópera Cinderela, da compositora francesa Pauline Viardot (1821-1910), ganha montagem no Theatro São Pedro com atores negros liderando o elenco, incluindo a soprano Marly Montoni no papel principal. O texto é inspirado no popular conto de fadas, cuja versão mais conhecida foi publicada por Charles Perrault, em 1697. Voltada ao público infantojuvenil, a peça é apresentada em português.

De R$ 40 (meia-entrada) a R$ 120 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações .

Uma Noite no Museu trará diversas atividades e contação de histórias sobre o universo do café (Divulgação/Divulgação)

Uma Noite no Museu… do Café!

Onde? Museu do Café. Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico, Santos/SP.

Quando? Dia 12 de outubro. Sábado, 17h30 e 19h30.

A experiência Uma Noite no Museu do Café promove uma mistura de contação de histórias sobre o universo do café, como “A Lenda de Kaldi”, e visita guiada ao museu, feitas por um personagem especial, além de uma oficina de minibarista e gincana.

Oficina de pipas é opção para a criançada (Divulgação/Divulgação)

Oficina de construção de pipas em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista - Campos do Jordão.

Quando? Dia 12 de outubro. Sábado, 11h.

Neste Mês das Crianças, o Museu Felícia Leirner promove o Encontro com Arte “Revoada! Oficina de construção de pipa”, estimulando a socialização, as habilidades manuais e, principalmente, a criatividade dos participantes. Paralelamente, o Museu promove também, no mesmo horário, a atividade Dominó com Esculturas, trazendo o popular jogo com imagens de obras da escultora Felícia Leirner.

R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia)

Classificação: Livre.

Mais informações.

O grupo Barbatuques trabalha com percussão corporal (Divulgação/Divulgação)

Percussão corporal com Barbatuques na Pinacoteca

Onde? Pina Contemporânea - praça. Avenida Tiradentes, 273, Luz. São Paulo.

Quando? Dia 12 de outubro. Sábado, 15h.

O grupo Barbatuques apresenta o show Barbatuquices, uma “aula-espetáculo” que, além de lúdica e divertida, instiga o público a explorar o próprio corpo como um instrumento musical, a partir de palmas, estalos e sons produzidos pela boca ou pelos pés. A apresentação varia de clássicos do repertório popular a músicas do próprio grupo.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

A animação Historietas Assombradas inspirou a atividade na Fábrica de Cultura (Divulgação/Divulgação)

Competição de histórias assustadoras

Onde? Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes - Bibliotech. Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo.

Quando? Dia 12 de outubro. Sábado, 15h.

Inspirada no livro Historietas Assombradas: Para Crianças Malcriadas, do santista Victor-Hugo Borges, também criador da animação de mesmo nome, a Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes apresenta a atividade Histórias, doces ou travessuras. A partir da contação de narrativas de terror, os participantes são desafiados a também criar suas próprias histórias. O autor da mais assustadora deve retirar um bilhete premiado, que pode conter uma gostosura ou uma travessura, em clima de Halloween.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

BrinCandinho – é gostoso ser criança no Museu Casa de Portinari traz diversas brincadeiras (Junior Bueno/Divulgação)

Jogos e brincadeiras no Museu Casa de Portinari

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, nº 298 -

Centro - Brodowski.

Quando? Dias 12 e 13 de outubro. Sábado e domingo, das 10h às 16h.

A atividade BrinCandinho – é gostoso ser criança no Museu Casa de Portinari propõe um circuito de jogos e brincadeiras como amarelinha, queimada, bambolê, vai e vem, telefone sem fio, dama, futebol de botão, bolha de sabão, pula corda, pião, peteca, desenho livre e jogo da velha, entre outros. Especialmente no dia 12, a partir das 14h, haverá ainda recreações especiais, pipoca e algodão doce.

Atividade utiliza tecnologia de realidade virtual (SergeyKlopotov/Getty Images)

Araras recebe jogo de Realidade Virtual

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras.

Quando? Dia 13 de outubro. Domingo, das 12h às 16h.

O Teatro Estadual de Araras recebe a atividade Arena Multiplayer VR. O jogo colaborativo Laser Storm Arena, para quatro participantes simultâneos, utiliza da tecnologia de realidade virtual (virtual reality - VR) para transportar os jogadores para um cenário cósmico, lutando contra asteroides, drones e parasitas espaciais.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

