Bússola & Cia: Travel Next revela crescimento do turismo em MG

A segunda edição da Travel Next Minas cresceu mais de 100%: passou de e 2,5 mil para 6,1 mil metros quadrados de área ocupada; aumentou de 143 para quase 300 estandes.

São mais de 600 marcas expositoras neste ano.

O evento revela otimismo no segmento em Minas Gerais.

Em fevereiro, o volume das atividades turísticas no estado superou a média nacional no mesmo período em 1.533%, segundo o Observatório do Turismo de Minas Gerais com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A movimentação do turismo em Minas no período chegou a 4,9%, 15 vezes maior que a média no país, de aproximadamente 0,3%. Ainda de acordo com o IBGE, Minas Gerais é líder no desempenho turístico acumulado de março de 2023 a fevereiro deste ano, com crescimento de 12,6%, superior ao dobro da média nacional, que foi de 4,9%.

No lucro

A Desktop obteve aumento de 21% em sua receita líquida nos primeiros três meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, chegando a R$ 268 milhões.

A empresa alcançou uma evolução anual de 25% e seu EBITDA, com margem de 51%. O lucro líquido ajustado teve crescimento de 67%.

Móvel sólido

A Móveis Bartira completou 62 anos. Nascida em São Bernardo do Campo (SP), a fábrica do Grupo Casas Bahia celebra o aniversário com resultados financeiros positivos no primeiro trimestre de 2024.

Em 2023, a fábrica expediu mais de 72 mil toneladas de móveis, desenvolvidos com madeira de reflorestamento, proveniente de fornecedores certificados socioambientalmente.

Atualmente conta com mais de 590 colaboradores

Seguro

A InvestCoop (Sistema Unimed) comemora a adesão de 104 Unimeds. De acordo com Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed e da InvestCoop, esse marco consolida a posição da asset no mercado.

“Essas 104 Unimeds tornaram-se clientes porque confiam na seriedade, no conhecimento de mercado e na eficiência da InvestCoop, que tem sob sua gestão R$ 5,5 bilhões, consolidando a companhia como um vetor de segurança financeira para o Sistema Unimed”, destaca.

Em 2023, a InvestCoop gerenciou com sucesso R$ 5,2 bilhões de 99 cooperativas Unimeds, oferecendo uma ampla gama de produtos financeiros alinhados às necessidades do Sistema Unimed, incluindo fundos ANS, fundos para reservas livres e fundos estruturados como Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) e Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs).

Nos EUA

A C&M Software passou a ter 18% da sua operação nos Estado Unidos, dentro do processo de internacionalização. A multinacional brasileira que oferece tecnologias para o mercado financeiro e setor de meios de pagamento, teve em julho do ano passado a autorização do FED para operar nos EUA, período em que o FedNow foi liberado.

A C&M Software começou a atuar nos EUA em 2012 com a exportação do know-how sobre o Rocket.

Pacto

O Bureau Veritas fechou o primeiro trimestre de 2024 com faturamento superior a 1,4 bilhão de euros, aumento de 2,5% em relação ao ano passado e 8% de crescimento orgânico.

Desde 2022, 55% da receita global da empresa está relacionada a serviços e soluções de sustentabilidade e ainda neste ano, o Bureau Veritas se uniu ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo.

Expansão

Com mais de 60 unidades, a Clínica da Cidade prevê cinco novas inaugurações entre junho e julho de franquias. Hoje, a rede conta com cerca de 1.000 funcionários distribuídos entre 10 estados. Em 2023, fechou o ano com um faturamento de cerca de R$ 105 milhões.

O modelo de negócios baseado em medicina acessível permite que o paciente pague apenas pelo serviço que deseja - seja exame ou consulta.

Os valores dos atendimentos variam entre R$ 100 e R$ 180.

Via satélite

O Governo do Estado do Pará anunciou o envio de antenas de internet da Starlink para todas as escolas da rede estadual de ensino. Com internet via satélite, o equipamento garante velocidade de 200mbs para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e para apoiar estudantes e equipes escolares.

O investimento é de R$ 340 milhões de reais.

Serão enviadas 1.650 antenas para mais de 898 escolas do estado, além da garantia de manutenção e suporte técnico constantes.

Novos espaços

A Espaço Smart abre nova unidade em Sinop para atender consumidores da 4° cidade mais populosa do Mato Grosso – estado que vem apresentando crescimento permanente impulsionado pelo Agro.

A empresa chega a marca de 34 lojas físicas espalhadas pelo território nacional e também no Paraguai.

A expectativa é chegar a pelo menos 45 lojas ao fim deste ano.

Açai

A Solar Coca-Cola está transformando o caroço do açaí, antes descartado, em biomassa para ser utilizada nas caldeiras da fábrica de Belém.

Desde a implementação do projeto, em 2020, a companhia já converteu 10 mil toneladas do insumo, diminuindo a dependência da queima de combustíveis fósseis ou de madeira e lenha.

A redução média anual no custo de produção, se comparado ao valor que seria pago para compra do gás natural, é de 49%.

Em movimento

A Auddas tem buscado criar alternativas ao financiamento bancário nas gestoras de capitais para incorporadoras imobiliárias, se tornando alternativa no mercado de crédito. E isso porque até 2030 o mercado estima a necessidade de construção de 22,7 milhões de novas residências no Brasil, e espera-se o lançamento de mais de R$ 4,1 trilhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

A empresa também tem Leo Pinho como novo sócio e líder da área de funding focado em Real State e Agro na Auddas .

Namorados

Pesquisa da SoluCX aponta que 85% dos namorados pretendem comprar presente para comemorar a data com o parceiro. 33% optam por roupas, já calçados e acessórios aparecem logo em seguida: 18%. Na hora de escolher, 41% disseram preferir as lojas físicas e 26%, marketplaces.

Namorados 2

A Giuliana Flores projeta crescimento de 15% nas vendas para o Dia dos Namorados deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Para 2024, o número de pedidos deve chegar a 25 mil entre os dias 10 e 12 de junho.

Esse aumento reflete a estratégia de antecipar as vendas e oferecer promoções exclusivas, além do foco renovado em produtos que têm ganhado popularidade entre os consumidores.

Estágio

A Multiplan tem 22 vagas no Programa de Estágio 2024. As oportunidades são para trabalhar na matriz da empresa, ou em um dos 20 shoppings do portfólio no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre e Brasília.

As inscrições poderão ser feitas de 06 a 30 de junho, no site multiplan.across.jobs .

Reforço

O Marcos Martins Advogados tem agora o reforço de Mariana Piva Zadra David, como a nova head da área Trabalhista.

Conselho

A FCJ Group anuncia a chegada de Fabiano Carrijo ao seu conselho de administração.

O executivo, investidor e conselheiro de startups ajudou a fundar a multinacional mineira em 2013 e vinha atuando como CIO da Conexa Saúde.

Novo CTO

BRZ Empreendimentos contratou Francis Navarro para o cargo de Chief Technology Officer (CTO) da empresa. Navarro atua há mais de 10 anos na indústria da construção civil e mercado imobiliário, liderando iniciativas de transformação digital.

