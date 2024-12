5 tendências para o futuro das vendas de automóveis no Brasil em 2025

As montadoras brasileiras estão otimistas para 2025, com a expectativa de retomar os níveis de produção pré-pandemia, superando 2,5 milhões de veículos. Essa recuperação reflete tanto a retomada do setor automotivo quanto a evolução tecnológica e mudanças no comportamento dos consumidores, que estão transformando a maneira como os carros são vendidos.

Com consumidores cada vez mais exigentes e conectados, a personalização e a digitalização tornaram-se essenciais em todas as etapas da jornada de compra para as empresas do setor. Nesse cenário, a tecnologia deixa de ser um suporte secundário e assume o papel central na experiência do cliente.

Para Caio Nascimbeni, CEO da Syonet, empresa referência em soluções tecnológicas para concessionárias, o futuro das vendas de automóveis no Brasil está ligado à customização e à experiência digital.

“Quem atua neste ramo precisa acompanhar as transformações tecnológicas e comportamentais que estão por vir, pois elas irão redefinir a forma como os consumidores compram automóveis nos próximos anos”, explica à EXAME.

No Brasil, onde o setor automotivo ainda tem amplo espaço para avançar na digitalização, a Syonet se destaca ao antecipar as demandas do mercado. A empresa desenvolve soluções que revolucionam a interação entre consumidores e concessionárias, promovendo uma experiência mais moderna e conectada.

“Por meio de recursos de automação e inteligência de dados, a empresa permite que equipes de vendas ofereçam uma jornada de compra muito mais fluida e conectada. Os clientes podem ser contatados no momento certo e com a mensagem mais relevante, gerando uma experiência diferenciada e aumentando a taxa de conversão.” diz Nascimbeni.

A transformação digital do setor automotivo está moldando o mercado. Para Caio Nascimbeni, cinco tendências devem ganhar destaque nos próximos anos. Veja a seguir:

1 - Personalização como prioridade

A experiência do cliente será cada vez mais focada na personalização. Tecnologias como inteligência artificial ajudarão a identificar as preferências e necessidades de cada consumidor, oferecendo recomendações precisas de modelos. Esse nível de customização se tornará um diferencial competitivo indispensável.

2 - Agilidade na jornada de compra

De 2019 a 2024, o tempo médio para comprar um veículo reduziu em 33%, chegando a apenas 9 dias. A rapidez e eficiência no atendimento serão cruciais para atrair clientes. Concessionárias que investirem em tecnologia e capacitação de seus profissionais estarão mais preparadas para essa demanda.

3 - Menos burocracia, mais praticidade

Com a digitalização em alta, as vendas online devem crescer, permitindo que todas as etapas – da pesquisa à compra – sejam feitas de forma remota. A conveniência de processos ágeis e seguros será um dos principais atrativos para os consumidores.

4 - Pesquisa online como etapa decisiva

Mais de 90% dos brasileiros já pesquisam online antes de visitar uma concessionária, segundo a Fenabrave. Essa tendência continuará forte, tornando essencial que as marcas invistam em uma presença digital sólida, com informações claras e de fácil acesso, para ganhar a confiança dos compradores.

5 - Sustentabilidade como prioridade

A preocupação ambiental será cada vez mais relevante na decisão de compra. Consumidores buscarão veículos que reduzam impactos ambientais, como modelos elétricos e híbridos. Empresas que adotarem práticas sustentáveis e ampliarem suas ofertas de produtos ecológicos terão vantagem competitiva.