Bússola & Cia: etanol eleva venda do Grupo Açotubo em mais de 100%

O Grupo Açotubo aposta no aumento do processamento do setor sucroalcooleiro para impulsionar os negócios de aços e tubos carbono, inox e de conexões.

As vendas para o segmento tiveram crescimento de 104% em 2023.

“O segmento sucroalcooleiro vem ganhando importância na matriz energética. E, para isso, o etanol tem sido uma peça central por conta de questões de sustentabilidade e impacto econômico” ressalta Jorge Vargas, gerente de Aço Inox da filial do Grupo Açotubo de Sertãozinho/SP, que atende 80% das usinas da região.

Inovação

A Refinaria de Mataripe (Acelen) introduziu inovações tecnológicas aplicadas à Automação e Indústria 4.0, capazes de acelerar a produtividade e reduzir o impacto ambiental, como o Centro Integrado de Manutenção (CIM).

Em apenas 90 dias, o CIM capturou R$ 1,5 milhão em gastos operacionais.

A expectativa é que esse valor chegue a R$ 15 milhões nos próximos 12 meses.

Novo sócio

A Água de Cheiro tem novo sócio, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho.

A empresa espera atingir faturamento superior a R$90 milhões em 2024.

A perspectiva é chegar a R$350 milhões até 2028.

A franqueadora também está investindo em uma reestruturação interna através da contratação de uma equipe especializada em expansão e a reformulação de todas as áreas relevantes do empreendimento.

Público alvo

A executiva Luciana Wodzik, CEO da unidade de negócios de calçados e vestuário feminino do novo conglomerado da Arezzo&Co, participou do VTEX Day, um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo do Brasil.

“Criar comunidades sólidas e estabelecer um contato mais próximo com o nosso público é essencial para as estratégias das nossas marcas. As influenciadoras nos ajudam a amplificar a reputação das nossas marcas, por isso, precisamos considerá-las para muito além da nossa intenção de compra. É preciso ter um olhar a longo prazo”, afirma Luciana Wodzik.

Bodas sino-brasileiras

Brasil e China celebram 50 anos de relações diplomáticas, parceria estratégica que impulsionou o comércio bilateral para US$ 157 bilhões em 2023.

O país oriental responde por 30,7% dos produtos exportados pelo Brasil.

Nos últimos cinco anos, os investimentos chineses no setor de energia brasileiro atingiram US$ 71,6 bilhões.

Para celebrar os 50 anos, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), juntamente com a Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS), realiza a conferência "50 anos da Relação Brasil-China: Cooperação para um Mundo Sustentável", nesta quarta-feira, 17 de abril, na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília.

O evento conta com o apoio da SPIC Brasil, Banco BOCOM BBM, Suzano e da Embaixada da China no Brasil.

Solução

A Unite aposta na tecnologia própria e lança o Ecossistema Une, plataforma completa para gestão de relacionamento com o cliente. A

Une promete entregar soluções flexíveis e customizadas para cada empresa, atendendo a real necessidade dos clientes e contribuindo para economia de custos e simplificação das operações do setor de atendimento.

Cloud

Executivos da Huawei Cloud compartilharam esta semana as tendências do mercado financeiro chinês para parceiros.

A Huawei Cloud quer trazer inovação para os bancos brasileiros, como a aplicação dos modelos Pangu de inteligência artificial.

No evento, a Huawei Cloud irá lançar a Landing Zone, uma solução para que as empresas construam um sistema de governança de TI simplificado que coordena pessoas e finanças.

Resultados

A Iguá Saneamento emitiu o relatório integrado com os resultados atingidos em 2023:

Receita líquida de R$ 2,3 bilhões e R$ 3,8 bilhões em emissões de debêntures para financiar investimentos em saneamento no Rio de Janeiro.

EBITDA de R$869 milhões.

A margem EBITDA subiu para 42,5%.

Em 2023, foram R$ 546,6 milhões que garantiram o abastecimento de cerca de 7 milhões de pessoas em 6 estados, com um total de aproximadamente 5 mil km de redes de distribuição de água e mais de 8,7km de redes coletoras de esgoto.

Educação

O Ecossistema SQUARE já destinou mais de 70 milhões em aportes nas startups que compõem seu portfólio e pela primeira vez, estará na Bett Educar como patrocinadora do espaço "Lounge Gov", que será dedicado ao setor público.

Treinamento

A Febracis Escola de Negócios investe mais de R$ 3 milhões em entretenimento como parte da sua estratégia de negócio, para potencializar seus treinamentos, transformando iniciativas em um grande espetáculo.

Um novo projeto será lançado em Belo Horizonte, no dia 18 de abril.

Cartão

A Funcional Health Tech anunciou parceria com a Dasa para expandir a atuação do seu cartão multibenefícios, o Funcional Multi.

A novidade oferece incentivo na adesão ao cartão Dasa+Saúde, que disponibiliza descontos em serviços médicos, como consultas (presenciais ou por telemedicina), exames, medicamentos, vacinas, cirurgias e pronto-atendimento digital ilimitado.

Escolha

A LIVE! foi a escolhida para assinar movimentos de moda no Fórum Ambição 2030, maior encontro sobre sustentabilidade corporativa em terras brasileiras, realizado pelo Pacto Global da ONU – Rede Brasil e a AYA Earth Partners. A ação será no dia 03 de maio.

CEO novo

A Health Angels Venture Builder tem novo CEO: Rafael Kenji Hamada, que assume a missão de orientar empresas visando beneficiar tanto o setor público quanto o privado.

O objetivo é investir em sete startups até o fim do ano, superando o valor de R$ 20 milhões em portfólio.

Locação social

O Projeto SOMA firmou parceria com a proptech Yuca, que irá gerir 31 unidades de novo edifício voltado à locação social no centro de SP.

O projeto tem como objetivo viabilizar moradia digna e promover a mobilidade social em São Paulo.

Para isso, foi selecionada uma localização estratégica na região central da cidade para a construção do edifício, no encontro dos bairros de Santa Cecília, Campos Elíseos e República.

Novos ares

Moises Marques, ex-diretor de Recursos Humanos na Novo Nordisk, é o novo sócio da Corall Consultoria, que atua em projetos de transformação organizacional nas áreas de cultura, liderança e estratégia.

Fundos de investimento

O sócio da área de Direito Tributário do BMA Advogados e coordenador do livro “Nova tributação de investimentos offshore e de fundos de investimento: teoria e prática da Lei n° 14.654/23”, Hermano Barbosa estará presente no lançamento da publicação na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. H

Revolução verde

Com o tema “Revolução Verde - Brasil, o epicentro do novo humanismo ecológico”, o IT Forum Trancoso reunirá mais de 800 representantes das maiores companhias da América Latina do dia 1º de maio ao dia 5, no Distrito de Porto Seguro, na Bahia.

A plenária de abertura será realizada pelo executivo Miguel Setas, CEO da CCR.

Inscrição aberta

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da nova turma do Geração Caldeira, programa gratuito que seleciona e forma talentos para a nova economia.

O programa é destinado a jovens de todo o Brasil que tenham entre 16 e 24 anos de idade, e que estejam cursando ou tenham cursado o ensino médio na rede pública (ou particular com bolsa acima de 50%).

Os 200 alunos selecionados ao fim do processo seletivo recebem bolsa de R$ 3 mil durante a etapa presencial, para cobrir despesas de locomoção e alimentação.

